Capra sul treno Orte – Fiumicino viaggia in compagnia di un cane

ORTE – Viaggiare in treno in compagnia di una capra? Sul treno Orte-Fiumicino si può. Stamattina l’insolito avvistamento sul convoglio diretto all’aeroporto.

Una capra in compagnia di un cane tranquillamente “sistemati” tra i sedili, in mezzo ai viaggiatori incuriositi dall’inusuale compagna di carrozza.

Il proprietario, che non era Vittorio Sgarbi, ha pagato i biglietti per entrambi gli animali, non è si è minimamente posto la stranezza di un simile “trasporto eccezionale.”

Del resto, lo stesso treno non è la prima volta che ospita viaggiatori fuori dal comune: qualche tempo fa è stata la volta di due iguane, un animale non propriamente tra quelli classificati come domestici.

S.T.

Mata