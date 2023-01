caprem-construtora-faz-entrega-de-apartamento-para-ganhador-em-araras

Promoção “Tô de Mudança com a CAPREM” fez o sorteio de 100 mil reais em prêmios e um apartamento. Ganhador foi de Araras

Com quase duas décadas de história no mercado brasileiro da construção civil, duas centrais de negócios – uma em Rio Claro e outra em Americana – e diversas certificações, a CAPREM Construtora é conhecida por ser uma construtora de referência no interior paulista.

Pioneira em ações comerciais que aproximam a comunidade com a construtora, a CAPREM realizou a campanha “Tô de Mudança com a CAPREM”, de agosto de 2022 a janeiro de 2023. A promoção sorteou um apartamento e mais 100 mil reais em prêmios. Uma ação que visou realizar o sonho de pessoas que confiam no potencial da empresa. Essa é mais uma forma de conectar facilmente pessoas com seus sonhos.

“Tô de mudança com a CAPREM” distribuiu prêmios para todo o estado de São Paulo e ainda realizou o sonho de um participante, morador da cidade de Araras.

Conheça os ganhadores e prêmios:

Nilson foi o grande ganhador da promoção, e ficou surpreso ao descobrir que o seu prêmio foi um apartamento. Saiba mais sobre o grande momento de entrega. Assista o vídeo na íntegra.

Além do apartamento, os participantes também concorreram a diversos outros prêmios, como: Televisão Smart 55 polegadas, Smartfone Redmi note 11, Fone de ouvido JBL e muito mais!

O regulamento e os ganhadores foram anunciados no site oficial da promoção, que pode ser consultados através do http://www.promocaocaprem.com.br

A CAPREM Construtora

Desde 2003 no mercado da construção civil e mais de 1 milhão de metros quadrados de construção, a CAPREM Construtora já realizou o sonho da casa própria de milhares de famílias. São mais de 5.000 unidades habitacionais entregues.

Conheça mais sobre a CAPREM: https://caprem.com.br

