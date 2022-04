Caprese al cioccolato di Cracco, soffice e profumata: “Ecco come la faccio morbida e delicata” Un dolce buonissimo, facile da assemblare, ma di certo non semplice nella composizione.

La Caprese quando è fatta bene ha tutt’altro sapore. E’ Buonissima ed emana un profumo unico per tutta la casa. Ricetta che in tanti conservano con gelosia dato che il procedimento sembra semplice ma non lo è affatto.

La ricetta è del celeberrimo chef Carlo Cracco ed è tratto da Dolce, “Cracco e fantasia, I dolci di casa con il tocco dello chef”. Ma andiamo. a vedere gli ingredienti e come è fatto questo dessert buonissimo e unico nel suo genere.

Ingredienti della La Caprese al cioccolato di Carlo Cracco

250 g di zucchero semolato

duecentocinquanta g di burro morbido

250 g di farina di mandorle

g250 di uova

75 g di cioccolato fondente

50 g di cacao

5 g di lievito in polvere per dolci

cacao in polvere

zucchero a velo

Preparazione

Fate sciogliere il burro e unitelo allo zucchero semolato mescolando bene. Continuando a mescolare, versate a filo le uova, poi aggiungete il cioccolato fuso e infine il lievito in polvere per dolci, il cacao e la farina di mandorle.

Dovrete ottenere un composto molto morbido. Imburrate uno stampo per torte, possibilmente di 24 cm di diametro, e cuocete in forno a 165 °C per 45 minuti. Non appena la caprese sarà cotta, sfornatela e lasciatela raffreddare del tutto, quindi toglietela dallo stampo. Decorate la superficie con una spolverata di cacao, lo zucchero a velo e servite.

Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef e mettete un like alla pagina Facebook di PiuRicette.it

L’articolo Caprese al cioccolato di Cracco, soffice e profumata: “Ecco come la faccio morbida e delicata” proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.