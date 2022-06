Caprese Bianca di Knam, alta e soffice: il trucco. “Ecco come ottenere un impasto alto e sofficissimo”

Ingredienti della Caprese Bianca di Knam

100 g burro a temperatura ambiente

75 g zucchero a velo

3 scorza di limone grattugiate

5 g sale fino

80 g tuorli a temperatura ambiente

175 g albumi a temperatura ambiente

75 g zucchero a velo

170 g farina di mandorle

100 g cioccolato bianco grattugiato

40 g fecola di patate

5 g lievito in polvere per dolci

La confettura di frutti di bosco:



250 g frutti di bosco

100 g zucchero semolato

½ bicchiere acqua

Per la decorazione:

q.b. zucchero a velo

“Potete sostituire i frutti di bosco con una marmellata di limoni o arancia. L’acidità degli agrumi abbinata alla dolcezza del cioccolato bianco crea il giusto contrato”

Procedimento

La prima cosa da fare sarà il vostro impasto. In una ciotola montate quindi il vostro burro ammorbidito, poi aggiungete lo zucchero a velo, la scorza di limone e il sale. Mescolate bene e aggiungete poco alla volta i tuorli. Cambiate ciotola e mischiate le polveri: versate la farina di mandorle, il cioccolato bianco grattugiato, poi la fecola e il levito in polvere. Mescolate bene e tenete da parte. In una bowl montate gli albumi con lo zucchero fino a quando ne uscirà un composto spumoso. A questo punto unite il tutto e mescolate delicatamente. Prendete una teglia di 22 centimetri, versate il composto ottenuto e con una spatola livellate. Dovete ottenere un piano uniforme. Cuocete la torta in forno preriscaldato a 170° per 45 minuti; una volta pronta sfornatela, lasciatela intiepidire e poi sformatela.

Per renderla più golosa potrete preparare una confettura di frutti di bosco

Mentre la Caprese cuoce lavate i frutti di bosco e asciugate. Poneteli in un pentolinio con zucchero e acqua. Mescolate e mettete sul fuoco. Cuocete per circa 10 minuti fino a quanto il composto sarà denso. Tagliate la Caprese a metà e farcitela con della confettura di frutti di bosco. Spolverizzate la superficie con zucchero a velo.

L’articolo Caprese Bianca di Knam, alta e soffice: il trucco. “Ecco come ottenere un impasto alto e sofficissimo” proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.