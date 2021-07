Capri, Jennifer Lopez e Ben Affleck arrivano con lo yatch: il costo è da perdere la testa

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono arrivati a Capri: il loro meraviglioso yatch di lusso è ormeggiato al largo dell’Isola Azzurra. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

I Bennifer a Capri

Loro sono certamente la coppia di quest’anno, il grande amore hollywoodiano che fa ancora sognare il grande pubblico. Jennifer Lopez e Ben Affleck sono due delle più grandi stelle internazionali. I due sono già stati insieme e si tratta di un incredibile ritorno di fiamma. Si sono conosciuti sul set Amore estremo – Tough Love, nel 2002 ma, nel 2004, nonostante l’annuncio di future nozze, i due si lasciarono. Una storia piene di alti e bassi, e né l’attore né la cantante hanno mai rivelato il motivo di quella separazione. Poco importa, dal momento che, da qualche mese, i due sono di nuovo coppia fissa. E quale modo migliore di suggellare un grande amore se non la bellissima Isola Azzurra? Lopez e Affleck, infatti, qualche giorno fa, sono approdati a Capri.

Gli scatti delle due grandi stelle che passeggiano mano nella mano tra le stradine dell’isola hanno fatto il giro del mondo. Increduli – e come dargli torto – i passanti che si sono ritrovati i due dinanzi. Tante le foto, ma anche applausi per la coppia, che ha ricambiato con saluti e tanti sorrisi l’affetto della gente. Poi, Jennifer Lopez e Ben Affleck, si sono fermati a pranzo in uno dei ristoranti più rinomanti di Capri. In seguito hanno fatto ritorno al loro bellissimo yatch.

Il bellissimo yatch

I Bennifer sono arrivati a Capri a bordo dello yatch di lusso di nome Valerie. Lungo 85 metri, con 9 cabine può ospitare sino a 17 persone ed ha anche un solarium, una piscina, un eliporto e batte bandiera di Saint Vincent e Grenadine, uno Stato delle Piccole Antille. Prezzo? Quasi 110 milioni di euro.

Come detto a bordo c’è una piscina di 6 metri, ma anche una bellissima spa, dove Jennifer Lopez ha già scattato alcuni scatti pubblicati sul suo account Instagram ufficiale. Lo yatch Valerie è stato costruito nel 2011 nei cantieri della rinomata azienda tedesca Lurssen. Il design degli interni è a cura dell’azienda britannica Reymond Langton.