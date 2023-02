Cápsula do tempo, teatro e mostras de arte: veja a agenda cultural na região de Piracicaba

Exposição da cápsula do tempo da Escola Sud Mennucci foi prorrogada em Piracicaba; região tem diversas opções de teatro para as crianças. Documentos resgatados em cápsula do tempo em Piracicaba

Reprodução/ EPTV

Para quem gosta de artes, o fim de semana tem boas opções de atrações culturais gratuitas na região de Piracicaba (SP), a partir desta sexta-feira (3). Destaque para a exposição da cápsula do tempo da Escola Sud Mennucci em Piracicaba, que teve visitação estendida, e diversas opções de teatro para as crianças. Algumas atividades têm início na próxima semana.

Confira abaixo a programação por cidade:

Piracicaba

Exposição Cápsula do Tempo é prorrogada

A exposição Cápsula do Tempo: Mistérios Revelados, montada desde novembro do ano passado no Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes, foi prorrogada para visitação gratuita ao público até o dia 21 de fevereiro.

Documentos de cápsula do tempo expostos no Museu Prudente de Moraes, em Piracicaba

Edvaldo Souza/ EPTV

Depois de um século de espera, a abertura da cápsula do tempo da Escola Sud Mennucci aconteceu no dia 7 de setembro de 2022. O material, contendo diversos materiais de estudantes e funcionários da escola à época, estava acondicionado em uma caixa de cobre selada, concretada no hall principal da instituição de ensino no Bairro Alto. Veja a reportagem sobre os achados da cápsula aqui.

Quando: até 21 de fevereiro; de terça a sexta-feira, das 9h às 17h, sábados e feriados, das 10h às 14h.

Onde: no Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes (Rua Santo Antônio, 641, Centro, Piracicaba)

Quanto: Gratuito

Detalhes: Ao todo, foram encontrados em perfeito estado de conservação cerca de 629 itens individuais, que, reunidos, mostram um pouco da história de Piracicaba e do Brasil. A exposição apresenta parte do material original da cápsula, como jornais, fotografias, objetos escolares, desenhos, materiais educativos, selos, cédulas, moedas, trabalhos escolares, cartas endereçadas a 2022, publicações, dentre outros materiais que objetivavam trazer às pessoas do ano de 2022 parte do pensamento da época e do momento que o país atravessava no primeiro centenário da Independência. A cápsula foi uma iniciativa de Honorato Faustino, diretor da escola no ano de 1922, fechada no dia 15/11/1922 com a colaboração da comunidade escolar, alunos, professores e funcionários, que escolheram documentos e objetos referentes ao cotidiano escolar e à história de Piracicaba e do Brasil.

Mostra de esculturas de papelão

A mostra “Cola, Papelão, Tinta & Imaginação” é a primeira do Instituto Formar, de autoria do aluno da Banda, Samuel D’Abronzo. Aos 19 anos, ele conta que desde a infância tem a paixão por fazer esculturas de papelão, usando uma técnica que o jovem desenvolveu sozinho a partir da sua criatividade e vontade de fazer algo diferente.

Samuel D’Abronzo ao lado de esculturas de papelão feitas por ele para exposição em Piracicaba

Ozônio Imprensa/Divulgação

Quando: de quinta-feira (8) até 10 de março, das 9h às 16h

Onde: no hall do Instituto Formar (Rua Gonçalves Dias, 721, bairro Piracicamirim, Piracicaba)

Quanto: Gratuito

Detalhes: na exposição, mais de 20 esculturas feitas de papelão, cola e tinta poderão ser conferidas pelo público. O jovem Samuel D’Abronzo iniciou seus estudos de música aos 13 anos na Banda do Instituto Formar, da qual faz parte até os dias atuais como percussionista e baterista.

Limeira

Limeira e o Modernismo

Entre os dias 3 e 10 de fevereiro, acontece a exposição “Torre Eiffel Sideral: Limeira e o Modernismo”, no Palacete Levy em Limeira. A iniciativa compõe a programação do Fundo Municipal de Cultura. Com artes visuais, a mostra comemora a Semana de Arte Moderna de 1922. Veja abaixo essa e atrações parte do Fundo Municipal de Cultura no fim de semana.

Palacete Levy sedia exposição sobre modernismo

Prefeitura de Limeira

Torre Eiffel Sideral: Limeira e o Modernismo, por Larissa Fernanda Féola

Quando: sexta-feira (3) , às 9h; 6 a 10 de fevereiro, das 9h às 17h

Onde: Palacete Levy (Largo da Boa Morte, 11 – Centro, Limeira)

Quanto: Gratuito

Detalhes: Com uma exposição inédita de artes visuais, a mostra comemora a Semana de Arte Moderna de 1922, com foco no poeta Blaise Cendrars e no modernista Oswald de Andrade, cuja amizade foi selada em uma viagem para a Fazenda Morro Azul. A atividade tem como objetivo explorar aspectos históricos e estéticos do papel que a cidade de Limeira desempenhou no modernismo.

1ª Mostra: Arte na Rua, por Rodrigo Zovico Chinelato

Quando: sábado (4) e domingo (5), às 18h

Onde: Parque Cidade (R. João Kuhl Filho, 461 – Vila São João, Limeira)

Quanto: Gratuito

Detalhes: a mostra tem sete atrações artísticas diversas visando valorizar artistas de rua, informais e populares.

Limeira Colorida “Rolê na Hípica”, por Fernando Pimentel

Quando: sábado (4), às 16h

Onde: Parque Cidade (R. João Kuhl Filho, 461 – Vila São João, Limeira)

Quanto: Gratuito

Detalhes: artistas limeirenses vão realizar pinturas ao vivo no Parque da Cidade, ao lado da pista de skate. Cada artista levará sua estética, produzindo um painel de tema livre, a fim de proporcionar uma diversidade visual e cultural.

Retreta dominical

Corporação Musical Arthur Giambelli de Limeira

Photo Box/Divulgação

Quando: domingo (5), às 10h30

Onde: na Praça Toledo Barros (Centro de Limeira)

Quanto: Gratuito

Detalhes: a Corporação Musical Arthur Giambelli apresenta retreta na praça. A Embaixatriz Sonora de Limeira leva músicas populares e obras da música instrumental, conduzidas pelo diretor artístico Maestro Leandro Rodrigo Pereira. A realização é da Prefeitura de Limeira, por meio da Secretaria de Cultura, e banda.

Águas de São Pedro

Espetáculo MalabaRindo, que será apresentado em Águas de São Pedro

Vinicius Mena/Divulgação

Águas de São Pedro recebe o espetáculo circense MalabaRindo, da MB Circo. Configurado a partir de um show de variedades, a plateia pode acompanhar números de malabares (bolas, claves, de contato e facões), esquetes de palhaços, acrobacias em dupla e, claro, palhaçadas e gargalhadas garantidas pela dupla de protagonistas.

Quando: sábado (4), às 11h

Onde: no gramado do Parque Doutor Octávio de Moura Andrade em Águas de São Pedro (Rua Antônio Feijó, 52, Centro)

Quanto: Gratuito

Detalhes: MalabaRindo é o primeiro espetáculo da MB Circo, que tem a ideia de transmitir toda a magia do circo de uma forma lúdica, engraçada e gostosa, com uma linguagem popular e adaptável. Bruno Peruzzi interpreta o Palhaço Tico, e ao lado dele, a plateia confere a performance de Dani Maimoni, a Palhaça Polenta. A dupla busca interagir com o público e conta com a participação dele durante todo o espetáculo.

Iracemápolis

O Centro de Lazer do Trabalhador de Iracemápolis (SP) recebe a peça Andêmos, que conta três histórias de pessoas comuns que vivenciam o heroísmo diário de migrarem de suas terras de origem e buscarem uma vida melhor, longe de casa.

Peça Andêmos, espetáculo teatral em Iracemápolis

Lit Studio Fotografia/Divulgação

Antes do espetáculo, o grupo apresenta ao público um cortejo de samba de bumbo pelo parque, para convidar as famílias a assistirem a peça. O projeto prevê também a gravação de duas entrevistas em vídeo com moradores da cidade de Iracemápolis que serão doadas ao acervo da Prefeitura, para que possam servir à preservação da memória do Município.

Quando: sábado (4), às 16h

Onde: no salão menor do Centro de Lazer do Trabalhador de Iracemápolis (Av. Pedro Cosenza, 103-193, Centro)

Quanto: Gratuito

Detalhes: No enredo, os personagens Tereza e Inácio são da época dos povoados e fogem para viver um romance. Francisca se desloca com a filha pequena em um momento em que pessoas deixam o campo para trabalhar nas fábricas da cidade, em busca do sustento para ela e a filha. Rafaela retrata o momento atual, no qual a relação tempo/espaço é comprimida pelo uso de aviões, celulares e outras tecnologias. Após namorar quatro anos pela internet, ela cruza o país para viver o casamento.

São Pedro

Quinteto da OSP se apresenta em São Pedro

Juarez Godoy

Quinteto de Cordas em São Pedro

Integrantes do Projeto Música de Câmara da Orquestra Sinfônica de Piracicaba (OSP) realizam um concerto neste sábado (4) em homenagem ao aniversário de São Pedro (SP). A cidade completa 142 anos e recebe a apresentação no Espaço Artístico Clarice Zezza Matarazzo, no Centro. Veja mais detalhes na reportagem.

Quando: sábado (4), às 20h

Onde: no Espaço Artístico Clarice Zezza Matarazzo (Rua Joaquim Teixeira de Barros, 860, Centro)

Quanto: Gratuito, podendo doar um quilo de alimento não perecível

Detalhes: apresentação do quinteto de cordas da OSP, formado pelos violinistas Igor Nogueira e Liège Emerique Pedroso, pelo violista Daniel Fernandez, pela violoncelista Cristina Geraldini, e ainda com a participação do percussionista Rafael Pelegrino. O concerto tem duração entre 40 minutos e uma hora e, no repertório, haverá uma mescla de estilos, reunindo obras de compositores eruditos como Mozart, Bach e Vivaldi, e compositores populares nacionais e internacionais, como Herbert Vianna, Paulo Sérgio Valle, JacquesRevaux, Claude François, Paul Anka, Carlos Gardel, Fermo Dante Marchetti, Tom Jobim, César Guerra-Peixe, John Lennon, Paul McCartney e o mestre da música de cinema Ennio Morricone.

VÍDEOS: Fique por dentro do que acontece nas cidades

Veja mais notícias no g1 Piracicaba

Vito Califano