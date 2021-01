Capsule e cialde: tutti i segreti per un caffè dal gusto inconfondibile

Nero, fumante e dall’aroma inconfondibile: il caffè è la bevanda perfetta per una pausa o un momento rilassante. Quando si parla dell’espresso si pensa subito alla moka, ma negli ultimi anni le macchinette sono diventate sempre più diffuse nelle case degli italiani.

Ne esistono ormai di ogni tipo, però le grandi protagoniste sono sempre le cialde e le capsule, che possono essere facilmente acquistate online grazie a eBay.it, il marketplace per vendere e comprare. Ad un primo sguardo sembrano simili, ma in realtà hanno caratteristiche diverse che un vero intenditore non può non conoscere.

I segreti di un buon caffè sono davvero tanti e scoprirli è importante per prepararlo a regola d’arte. Pronti a diventare i massimi esperti di capsule e cialde?

A ogni caffè la sua forma

Nel confronto tra capsule e cialde, il primo dettaglio che salta agli occhi è la forma. Normalmente le cialde sono tonde e piatte, mentre le capsule possono variare a seconda del tipo di macchina: cilindriche o a semicono, contengono sempre la giusta quantità di caffè.

Materiale e compatibilità

Anche il materiale è una caratteristica che ci permette di distinguere cialde e capsule. Le prime sono formate da due fogli di carta porosa sigillati tra loro con il caffè pressato all’interno. Proprio per questo, sono compatibili con molte macchine del caffè. Le capsule, invece, sono state usate per tanto tempo soltanto per un tipo di macchina a causa della loro forma particolare, mentre recentemente si sono diffuse le versioni compatibili. L’alluminio e la plastica sono i loro materiali più diffusi, ma negli ultimi anni si utilizzano anche le bioplastiche di derivazione vegetale.

La giusta quantità di caffè

Il formato delle capsule e delle cialde è sempre lo stesso, quello monodose e su eBay.it, l’E-commerce in cui si vende e si compra possiamo acquistare il prodotto adatto a ogni gusto, sia per chi ama il caffè lungo che per quelli che lo preferiscono ristretto. Il risultato finale è identico, l’unica differenza sta nella quantità di polvere di caffè che è contenuta all’interno: nelle capsule sono presenti tra i 5 e i 6 grammi, mentre nelle cialde tra i 7 e i 7,5 grammi.

Semplici da utilizzare

Utilizzare capsule e cialde è facile e intuitivo, ma ci sono delle piccole differenze. Le cialde vanno inserite nell’apposito spazio da chiudere e pressare con il braccetto: una volta gustato il nostro espresso, non dobbiamo far altro che rimuoverle manualmente. Al contrario le capsule si inseriscono nel vano per poi essere espulse dalla stessa macchinetta all’interno di un serbatoio che dovremo svuotare una volta che si sarà riempito.

Impatto sull’ambiente

Una delle principali domande che ci poniamo quando decidiamo di usare una macchina del caffè riguarda lo smaltimento di cialde e capsule. Nel primo caso si possono riciclare insieme all’umido, mentre la scelta di bioplastiche e materiali biodegradabili sta facendo diventare le capsule sempre più ecologiche.

Qualità e gusto

Il caffè è una delle bevande più apprezzate ed è inevitabile chiedersi chi tra capsula e cialda garantisca quello migliore. La qualità non dipende dall’utilizzo di uno o dell’altro, ma dalla miscela e dal gusto personale. Sia che ci piaccia la qualità arabica che quella robusta, per iniziare al meglio la giornata o per una meritata pausa, basta un semplice click su eBay.it, l’online commerce in cui si vende e si compra, e avremo sempre la giusta scorta del nostro caffè preferito.