cara-generazione-z,-ti-racconto-chi-era-paolo-rossi

Il calciatore simbolo dei Mondiali dell’82 è morto questa notte. Dagli esordi con il Santa Lucia di Prato al Totonero, da Italia-Brasile 3 a 2 al Pallone d’oro. Ritratto di Pablito, per chi non l’ha conosciuto e per chi non si è mai appassionato alla dura legge del gol

Paolo Rossi, FIFA World Cup Final 1982 – Italy v West Germany – Santiago Bernabeu Stadium (Foto: Peter Robinson/EMPICS via Getty Images)

Cara Gen Z, ti racconto Paolo Rossi.



Paolo Rossi non fu calcio: fu geopolitica. Fu grossolano melodramma, quindi raffinatissimo: un uomo che prese la sua tragedia personale e la trasformò in tragedia per gli altri. L’unico modo per togliersela di dosso. Fu un’operetta che iniziò con un nome comune, e il cognome di più. Paolo Rossi iniziò a nove anni, con il Santa Lucia di Prato. Figlio di calciatore. Storia italiana. Eloquio sereno, faccia dimenticabile, profilo tranquillo. Nei ’70 il Como, il Vicenza, il Perugia.

Il melodramma vero iniziò con gli ’80. Paolo venne accusato e condannato per aver aggiustato una partita, Avellino-Perugia. L’inizio del Totonero, l’estate in cui il calcio italiano perse la sua innocenza. Alla sbarra, in giacca e in bianco e nero, vennero fotografati star come lui, Enrico Albertosi, Lionello Manfredonia. Nomi lunghi e contorti. Come andò lo raccontò lui stesso. Una sera mentre giocava a tombola (a tombola!) venne chiamato da un compagno, che lo invitò a conoscere due persone. Avevano l’accento romano, gli chiesero che cosa voleva fare domenica. “Beh, cerchiamo di vincere”, dice lui. “E se invece pareggiate?”, replica l’altro. E insomma, in ogni melodramma c’è una qualche tragica incomprensione, sincera o meno, e questa fu quella di Paolo Rossi, che pensando a un pareggio organizzato tra due squadre per non farsi male, anziché a una truffa sulle schedine, venne condannato. Due anni fuori dagli stadi.

C’erano i Mondiali, nell’82. Paolo Rossi, dopo lo stop, venne convocato per miracolo da Enzo Bearzot. In Spagna va male. Dimenticabilissimo per le prime tre partite, tutte pareggiate.



Fa schifo, Rossi. L’unico motivo per cui fa parlare è la sua amicizia con il compagno di stanza Antonio Cabrini. Un giornalista italiano scrive, pensando di fare una battuta, che i due si affacciavano al balcone mano nella mano. La balla venne ripresa da tutte le agenzie di stampa del mondo. La caccia ai calciatori gay di oggi è solo pallida replica.

Poi, in quell’impasto di melodramma perfetto, Paolo Rossi si sblocca e segna tre gol tutti insieme. Contro la squadra più forte del mondo.



Nella partita tra le più belle della storia. “Italia-Brasile 3 a 2” sono 90 minuti di opera. L’allestimento è frutto di involontaria perfezione: i vestiti blu blu nostri e quelli gialli loro, l’erba irregolare del Sarrià, le cartacce sul campo, il sole delle 5, le esultanze scomposte, gli scatti nervosi, le pubblicità delle sigarette, e il fisico piccolo piccolo Paolo Rossi.

Uno che, per dirla come Giorgio Tosatti, era un impasto di Nureyev e Manolete: “Aveva la grazia del ballerino e la spietata freddezza del torero”. Mica segnava con il dribbling o la potenza, no: segnava smarcandosi. Iniziava a progettare il gol quando ancora non aveva palla, dimenandosi vicino all’area di rigore per allontanarsi dai difensori, quel che bastava per avere due metri di spazio libero attorno a lui, ricevere palla e provare a metterla dentro. “Non ho avuto dalla sorte un grande fisico e mi debbo far furbo”.

Si fa furbo tre volte, quel pomeriggio, rispondendo ogni volta a quelli che pareggiano. “La tragedia del Sarrià”, la ricorderanno per sempre i brasiliani. Raccontano che anni dopo, quando Rossi tornò in quel Paese, un tassista che l’aveva caricato in macchina lo riconobbe dallo specchietto retrovisore. Fece marcia indietro e lo riportò dove l’aveva preso. Non avrebbe mai lavorato per Pablito.

Il resto è storia di una generazione: altri due gol alla Polonia in semifinale; uno alla Germania in finale; l’esultanza di Tardelli; la pipa di Pertini; lo scopone sull’aereo; migliaia di pagine di retorica. Rossi divenne l’uomo più famoso del mondo, vinse il Pallone d’Oro, quasi tutto con la Juve, se ne andò al Milan e finì al Verona.



Dopo, parafrasando Enrico Vanzina, furono “piccoli dettagli o grandi remake”. Un’autobiografia, una candidatura alle Europee con Alleanza Nazionale, qualche avventura imprenditoriale, il vino fatto in casa, una carriera da opinionista tra Mediaset e Rai, un gruppo Whatsapp con i compagni di Nazionale e tante leggende attorno a lui.

Qualcuno ancora oggi confonde le date. Ed è convinto che De Gregori, quando in quel capolavoro del 1975 che è Pablo canta: “Hanno pagato Pablo / Pablo è vivo”, e ci mette pure gli applausi registrati, si riferisse proprio a lui, a Paolo Rossi, alle partite aggiustate e a quell’estate durante la quale, nonostante tutto, Pablito s’era risvegliato, vivo. Non ha senso, ma non ne ha meno di quello che successe quell’estate là, in Spagna nell’82.