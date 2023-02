‘Carafolia’: Neto LX, Erika Silva e Marcinho Cantor são atrações nacionais do carnaval de Caracaraí

Além das atrações musicais, a folia em Caracaraí conta com um concurso de paredão, arrancadão de moto e a escolha do Rei e Rainha do ‘Carafolia’. A festa inicia neste sábado (18) e encerra na terça-feira (21). Atrações do ‘Carafolia’ 2023, Neto LX, Erika Silva e Marcinho Cantor

A tradicional festa de carnaval de Caracaraí, o “Carafolia” volta para as ruas do muncicípio a partir deste sábado (18). Entre as atrações nacionais estão Neto LX, Erika Silva e Marcinho Cantor (confira a programação completa abaixo).

A festa ocorre na Avenida Doutor Zanny, no centro da cidade até a próxima terça-feira (21). Além de Neto LX, Erika Silva e Marcinho Cantor, o carnaval terá shows de atrações de Manaus, o cantor Jorge Japa e a banda Meu Xodó.

Os foliões também podem curtir as atrações locais e participar de concursos de paredão, arrancadão de moto e do Rei e Rainha do carnaval. Há ainda um bloco infantil para os pequenos.

Confira a programação:

Sábado (18/02)

17h – Arrastão com trio elétrico até a Avenida Doutor Zanny – Ditânia

20h – Concurso do Rei e Rainha do Carafolia

21h – Jamille Ferreira

22h30 – Neto Fernandes

00h – DJ Estrela

00h30 – Érica Silva – Atração Nacional

02h30 – DJ Estrela

03h – Meu Xodó – Atração de Manaus

Domingo (19/02)

10h – Grupo Roda de Samba (Plataforma da orla municipal)

12h – Grupo Climatizando(Plataforma da orla municipal)

14h – John John (Plataforma da orla municipal)

16h – Grupo Ousadia na Pegada (Plataforma da orla municipal)

20h – Apresentação do bloco das crianças

20h30 – Apresentação dos blocos de carnaval de Caracaraí

21h – Cliver Lima

22h30 – Regina Lima

00h – Renanzinho

00h30 – Marília Tavares

02h30 – DJ Renanzinho

03h00 – George Japa – Atração de Manaus

Segunda-feira(20/02)

16h – Concurso de Paredão

16h – Gleysinho Pegador

21h – Daniel Sobrero

22h30 – Forró dos Tops

00h – DJ Estrela

00h30 – Renato Poeske e banda

02h30 – DJ Estrela

03h – Marcinho Cantor – Atração de Fortaleza

Terça-feira (21/02)

17h – Arrancadão de moto

17h – Juninho na pegada

21h – Forró dos Champions

22h30 – Thalita e Kauan

00h30 – Forró do Patrão

02h30 – DJ Estrela

03h – Neto LX – Atração da Bahia

