Caravana 20 anos da TV TEM: Tupã recebe TEM Notícias para transmissão ao vivo da Praça da Bandeira

O projeto que comemora os 20 anos da TV TEM, intitulado Caravana 20 anos, chega à quarta cidade, Tupã (SP), nesta sexta-feira (27).

A celebração do aniversário da emissora já passou por Lins (SP), Jaú (SP) e Santa Cruz do Rio Pardo (SP) e agora chegou a vez de Tupã. No centro da cidade, o TEM Notícias 1ª edição, chamado de TN1, será apresentado da Praça da Bandeira e contará a história da cidade, além de fatos marcantes.

Além de ver os bastidores do jornalismo regional, quem for até a praça também terá acesso a vários serviços: aplicação de vacina contra a Covid-19 e gripe em adultos, testagem de infecções sexualmente transmissíveis, aferição de pressão e distribuição de mudas.

Profissionais também estarão orientando a população sobre como combater a dengue e os escorpiões. Para as crianças, haverá brinquedos infláveis. A banda da Apae se apresentará no local. O PAT, o Procon e a Sala do Empreendedor também estarão na praça.

A Caravana TV TEM se estende até 6 de maio, aniversário da emissora. A cada sexta-feira, a celebração percorre uma cidade diferente da área de cobertura. Na região de Sorocaba, é a vez de Tietê (SP), e, na de São José do Rio Preto (SP), Santa Fé do Sul (SP).

TN1 será apresentado diretamente da Praça da Bandeira, em Tupã (SP)

O que marcou Tupã?

Morador registra ao vivo tremor de terra de 2,8 magnitude no interior de SP

A terra tremeu. Em julho de 2018, os moradores da cidade sentiram um tremor estranho. O consultor Lully Dantas fazia uma live nas redes sociais no momento exato do acontecimento, que assustou a cidade (assista ao vídeo acima).

O Observatório Sismológico da Universidade de Brasília registrou um tremor de terra de magnitude 2.8, que não chegou a causar danos na cidade.

Em 2019, outro fenômeno assustou a população: a dengue. O número de casos explodiu em um curto espaço de tempo. Quase dez mortes foram registradas, situação que resultou na cassação do então prefeito José Ricardo Raymundo.

O clima também é assunto sempre presente nas rodas de conversa dos moradores de Tupã, cidade conhecida por registrar altas temperaturas. Em outubro de 2020, o calor chegou com tudo: mais de 42 graus, uma das mais altas nos últimos 10 anos.

Caravana 20 anos TV TEM: veja fatos e personagens que marcaram Tupã nessas duas décadas

A cidade e seus encantos

O nome Tupã foi dado em homenagem aos indígenas. Em tupi-guarani quer dizer trovão, um deus para muitas etnias. Para os kaingang, o deus é o IOK, que abençoa essas terras.

Visitar o museu índia Vanuíre, no Centro, é também uma forma de entrar em contato com a própria ancestralidade. Ao olhar os instrumentos e cocares antigos, os indígenas lembram que os antepassados andavam livres pela cidade, caçando e pescando, até a chegada do “homem branco”. O museu tem 38 mil peças que contam essa história.

Caravana 20 anos: Tupã foi a quarta cidade visitada pelo projeto da TV TEM

Se o estado de São Paulo concentra mais de 90% da produção de amendoim nacional, 60% saem de Tupã e sua microrregião, conforme a Invest-SP da Secretaria Estadual do Desenvolvimento Econômico.

A cidade produz 25 mil toneladas do produto ao ano. Boa parte sai de cooperativas de produtoras agrícolas, como a Camap.

