Caravana TV TEM: emissora celebra 20 anos com jornal apresentado ao vivo de praça em Bastos

A partir das 11h45, o TEM Notícias 1ª edição, chamado de TN1, será apresentado na Praça do Ovo. Cidade é destaque no país pela produção de ovos e se consagra com o maior número de galinhas do estado. Apresentação típica de imigrantes japoneses em Bastos (SP)

Mayla Rodrigues/TV TEM

O projeto que comemora o aniversário da TV TEM, intitulado “Caravana 20 anos”, chega a Bastos (SP) nesta sexta-feira (3). Sem grandes prédios, a maior construção da pacata cidade é a história do povo, assunto abordado nas reportagens especiais preparadas pela emissora.

A celebração já passou por Lins, Jaú, Santa Cruz do Rio Pardo e Tupã (SP). A partir das 11h45, o TEM Notícias 1ª edição, chamado de TN1, será apresentado na Praça do Ovo, localizada na região central do município.

Jornal será apresentado da Praça do Ovo em Bastos, onde uma estrutura foi montada

Mayla Rodrigues/ TV TEM

Além de acompanhar os bastidores do jornalismo regional, os moradores podem conferir apresentações de danças, atividades físicas e ter acesso a serviços de saúde e brinquedos infláveis.

A Caravana TV TEM se estende até 6 de maio, aniversário da emissora. A cada sexta-feira, a celebração percorre uma cidade diferente da área de cobertura. Na região de Sorocaba, é a vez de Itu, e na de São José do Rio Preto, Mirassol (SP).

TV TEM celebra 20 anos com jornal apresentado ao vivo de praça em Bastos

Prefeitura de Bastos /Reprodução

Produção de ovo

História de Bastos é marcada pela colonização japonesa

Com pouco mais de 20 mil habitantes, Bastos é destaque no país pela produção de ovos. O município se consagra com o maior número de galinhas do estado. São granjas que geram mais de 2,5 mil empregos diretos, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A família de Sérgio Kakimoto chegou do Japão no início do século XX e fundou uma pequena granja, em um espaço para criação de 300 galinhas.

Serviços diversos acompanham a Caravana 20 Anos em Bastos (SP)

Mayla Rodrigues/TV TEM

“A cada momento era uma doença diferente, um desafio. Tivemos que nos adequar para melhorar a qualidade do ovo, nos manter no mercado como bom produtor de ovos”, diz Sérgio.

Aos poucos, o ovo começou girar a economia e se tornou atração. A Festa do Ovo de Bastos é famosa, reunindo 100 mil pessoas todos os anos.

Família de Sérgio Kakimoto, que chegou do Japão no início do século XX em Bastos

TV TEM

Fatos da cidade

Conheça fatos e personagens que se destacam na história de Bastos

O Beisebol é um esporte importante para Bastos e traz lembranças memoráveis. Em 2017, o morador da pacata cidade Eric Pardinho assinou um contrato de 1,4 milhão de dólares para jogar nos Estados Unidos.

Eric foi o jogador mais bem pago no beisebol, episódio que ficou marcado na história do esporte. O passaporte para a América do Norte foi a força que o profissional tinha na época para arremessar a bola.

A simplicidade do morador de Bastos, Eric Pardinho, o brasileiro de US$ 1,5 milhão

TV TEM

A notícia da contratação se espalhou rápido, e o menino tinha apenas 15 anos quando ganhou os holofotes do mundo todo.

Contudo, nem só de momentos bons viveu a capital do ovo nos últimos anos. Em 2018, muitos produtores paralisaram a produção com a greve dos caminhoneiros. Não chegava alimento para as aves nas granjas e o estoque não era escoado.

Granja em Bastos produz 20% de todos os ovos consumidos no Brasil

TV TEM/Reprodução

30 milhões de aves dependiam da alimentação que vinha de outros estados. Os produtores anunciaram a diminuição do ritmo de produção nas granjas. Em uma delas, as caixas empilhadas somavam mais de 1 milhão de ovos esperando transporte.

Dois anos depois, em 2020, outra situação abalou a maior produtora de ovos do estado de São Paulo: o calor. As altas temperaturas registradas nos últimos meses daquele ano, que ultrapassaram os 40º, provocaram a morte de mais de um milhão de galinhas.

Trabalho da escolha é minucioso e somente os ovos de melhor qualidade são avaliados

Reprodução / TV TEM

População de Bastos (SP) participa da Caravana 20 Anos da TV TEM

Mayla Rodrigues/TV TEM

Confira mais notícias do centro-oeste paulista

X

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

valipomponi