caravana-tv-tem:-emissora-celebra-20-anos-com-jornal-apresentado-ao-vivo-em-assis;-veja-como-participar

A partir das 11h45, o TEM Notícias 1ª edição será apresentado na Praça Dom Pedro, em São Manuel. TN1 será apresentado ao vivo da praça em Assis durante a Caravana 20 anos da TV TEM

Paulo Piassi/ TV TEM

O projeto que comemora 20 anos da TV TEM, intitulado “Caravana 20 anos”, chega, nesta sexta-feira (24), ao seu 8º destino: Assis (SP). A celebração do aniversário da emissora já passou por Jaú, Lins, Santa Cruz do Rio Pardo, Tupã, Bastos, São Manuel e Pardinho (SP).

A partir das 11h45, o TEM Notícias 1ª edição, chamado de TN1, será apresentado na Praça Dom Pedro, em frente à Igreja Catedral, no centro da cidade. Além de acompanhar os bastidores do jornalismo regional, quem for até lá pode conferir apresentações de projetos sociais e do programa Agita Assis, bem como exposições culturais.

Assis recebe Caravana 20 anos da TV TEM nesta sexta-feira (24)

Igor Rosa / TV TEM

Ainda no local, a Secretaria da Educação atenderá pais para esclarecer dúvidas e atualizar cadastros das crianças. Já a Secretaria de Esportes estará com inscrições para escolinha de basquete.

Um mutirão da saúde, com a Van da Vacina, também será realizado no local. Ainda dentre os serviços à população, que terão início às 8h, haverá a coleta de materiais eletrônicos e um espaço exclusivo para pets.

A Caravana TV TEM se estende até 6 de maio, aniversário da emissora. A cada sexta-feira, a celebração percorre uma cidade diferente da área de cobertura. Na região de Sorocaba, é a vez de Avaré (SP), e na de São José do Rio Preto, José Bonifácio (SP).

Vários serviços, inclusive de saúde, serão oferecidos durante a Caravana dos 20 anos da TV TEM em Assis

Mayla Rodrigues/ TV TEM

População participa das atividades oferecidas durante a Caravana 20 anos em Assis

Mayla Rodrigues / TV TEM

Apresentações musicais fazem parte da programação da caravana em Assis

Paulo Piassi/ TV TEM

Programação da Caravana 20 anos, que apresenta o TN1 ao vivo em Assis, traz outras atrações

Paulo Piassi/ TV TEM

População acompanha a Caravana 20 anos da TV TEM em Assis

Mayla Rodrigues / TV TEM

Conhecendo Assis

Fundada em 1918, a cidade de Assis está localizada no oeste da capital do estado, a 434 km de São Paulo, e abriga uma população de pouco mais de 105 mil habitantes.

O município nasceu por conta de viajantes, como José Teodoro de Souza, que garimpou pela região a partir de Botucatu. Com a doação de terras de fazendeiros da região, em especial o “Capitão Assis”, o povoado foi crescendo ao entorno da igreja, atual Catedral de Assis.

Assis (SP) possui pouco mais de 105 mil habitantes

Prefeitura de Assis/Divulgação

O nome Assis, como o município é conhecido atualmente, era originalmente Acis. A cidade foi batizada assim em homenagem ao fundador: Capitão Francisco de Acis Nogueira. O município teve sua grafia alterada por força do decreto-lei estadual.

Em 1914, o desenvolvimento veio a partir da linha férrea da Estrada de Ferro Sorocabana, responsável por ligar o município à capital. Junto com a ferrovia também vieram os ferroviários. O comércio começou a crescer e atender a região.

Ecotrem em Assis (SP)

Prefeitura de Assis /Divulgação

A ferrovia funcionou por muito tempo, 84 anos, até encerrar os trabalhos, nos anos 1990. Atualmente, o lugar continua fazendo o transporte de passageiros, mas com ônibus municipais.

A arquitetura da cidade também chama atenção. Em meio a arcos e grandes pinturas, a Catedral de Assis é um dos grandes símbolos da cidade. Foram 10 anos de obras até a abertura, nos anos 1960.

Caravana TV TEM: Reportagem apresenta traços culturais e histórias de Assis

Fatos marcantes

Nos últimos 20 anos, muitas histórias ganharam visibilidade em Assis. A atleta assisense Gabriela Chizzolini conseguiu um feito que muitos diriam ser impossível. Ela acertou um arremesso de uma altura de 150 metros, o equivalente a um edifício de 50 andares.

Durante três dias, a moradora da cidade de Assis tentou por 505 vezes até a bola entrar na cesta de basquete montada em uma pedreira na zona leste de São Paulo. A marca foi a primeira registrada no mundo por uma mulher.

Desde 2017, a jovem compartilha nas redes sociais cestas inusitadas e com grau de dificuldade. Durante a pandemia, teve a ideia de acertar da janela de um apartamento do décimo sétimo andar, em Assis. Deu certo e viralizou com a façanha.

Gabriela Chizzolini acerta cesta a 150 metros de altura e vira recorde feminino mundial

Foto: Lorena Dillon

E não é de hoje que a cidade respira esporte. O Assis Basket começou suas atividades em 2002, quando a Autarquia Municipal de Esporte de Assis (AMEA) montou uma equipe para a disputa da segunda divisão do Campeonato Paulista. Com o título do Campeonato Paulista da Série A-2, o time garantiu o acesso. A equipe logo se tornou uma das principais do estado e conquistou cinco títulos de expressão no basquete paulista.

A equipe participou do Novo Basquete Brasil, do qual foi um dos fundadores, em três edições, indo aos playoffs na edição de 2009-10. Na temporada 2010-11, a equipe conseguiu repetir a campanha de anos anteriores e ficou sem se classificar aos playoffs do Paulistão e na última colocação do NBB.

A educação de Assis também é destaque. Em 2017, a sensibilidade de uma educadora rendeu reconhecimento nacional e internacional. A professora Adriane Galo Alcântara da Silva venceu o prêmio “Educador Nota Dez”, com o projeto “A Formação Continuada Dinamizando a Escola”.

Ele ficou entre os 15 mais relevantes da América Latina. O projeto segue em andamento, transformando a educação. Ao todo, 9 mil alunos são beneficiados de alguma forma na cidade.

Outro capítulo difícil de esquecer foi a pandemia da Covid-19. Depois de inúmeras mortes e casos confirmados, as vacinas começaram a chegar aos poucos nos municípios.

Assis voltou a ser notícia, quando um médico, mesmo com os imunizantes controlados e sendo aplicados gradativamente no público de maior risco, resolveu tomar, por conta própria, duas doses de vacina, de fabricantes diferentes, em menos de uma semana.

Prefeitura vai investigar médico Oliveiro Pereira da Silva Alexandre, que tomou duas doses diferentes de vacina contra Covid em Assis em quatro dias

William Silva e Fernanda Elnour/TV TEM – Reprodução/Youtube

Agora, um pedaço de mata quase no meio da cidade também chama atenção pela presença de serpentes, onças, macacos, aves.

Neste momento, são cerca de 800 animais resgatados. A Associação Protetora de Assis (APASS ) é referência em acolhimento de animais silvestres em São Paulo.

Recentemente, uma jovem estudante de medicina morreu em um grave acidente na rodovia que liga Assis a Marília (SP). Uma caminhonete, que estava na contramão, atingiu o carro de Carolina Mercadante, de apenas 22 anos. O motorista afirmou que dormiu ao volante e isso teria ocasionado a batida. Ele foi ouvido pela Polícia Civil e liberado em seguida.

Catarina Mercadante ficou presas às ferragens em acidente na SP-333 em Echaporã (SP)

Arquivo pessoal

Vito Califano