caravana-tv-tem:-emissora-celebra-20-anos-com-jornal-apresentado-ao-vivo-em-barra-bonita;-veja-como-participar

A partir das 11h45, o TEM Notícias 1ª edição, chamado de TN1, será apresentado na Orla Turística do Rio Tietê, ao lado do teleférico. Cidade é conhecida pelo turismo e pela indústria de cana-de-açúcar. TV TEM visita Barra Bonita com a Caravana 20 anos

Paulo Piassi / TV TEM

O projeto que comemora 20 anos da TV TEM, intitulado “Caravana 20 anos”, chega a Barra Bonita (SP) nesta sexta-feira (31). Cidade é conhecida pelo turismo e pela indústria de cana-de-açúcar.

A celebração do aniversário da emissora já passou por outras 12 cidades do centro-oeste paulista: Jaú, Lins, Santa Cruz do Rio Pardo, Tupã, Bastos, São Manuel, Pardinho, Assis, Pederneiras, Paraguaçu Paulista, Cândido Mota e Pompeia.

A partir das 11h45, o TEM Notícias 1ª edição, chamado de TN1, será apresentado na Orla Turística do Rio Tietê, ao lado do teleférico, na Avenida Rosa Zanela Petri.

Além de acompanhar os bastidores do jornalismo regional, haverá uma série de atividades para a população no local, como apresentações musicais, intervenções artísticas, feira de artesanatos e serviços de orientação de saúde.

A Caravana TV TEM se estende até 6 de maio, aniversário da emissora. A cada sexta-feira, a celebração percorre uma cidade diferente da área de cobertura. Na região de Sorocaba (SP), é a vez de São Roque (SP), e na de São José do Rio Preto (SP), Votuporanga (SP).

TV TEM comemora 20 anos com jornal apresentado ao vivo de Barra Bonita

Paulo Piassi / TV TEM

Vários serviços são oferecidos para a população durante a Caravana da TV TEM em Barra Bonita

Paulo Piassi/ TV TEM

Conheça a cidade

Caravana TV TEM: emissora celebra 20 anos com jornal apresentado ao vivo em Barra Bonita (SP); veja como participar

Prefeitura de Barra Bonita/Divulgação

Fundada no século 19, Barra Bonita é uma das cidades mais antigas do centro-oeste paulista: completou 140 anos no último domingo (19). Hoje, o município tem pouco mais de 36 mil habitantes, os quais são responsáveis por movimentar o comércio, os serviços e, especialmente, a indústria locais.

É em Barra Bonita onde funciona uma das maiores usinas do país, aberta em 1949. A produção é toda baseada na cana-de-açúcar, matéria-prima de etanol, açúcar e bioenergia para todo o Brasil, inclusive para o exterior. Na safra do ano passado, a usina moeu 5 milhões e meio de toneladas de cana, um recorde para a economia local.

Não dá para falar na cidade sem mencionar o Rio Tietê. Barra Bonita é banhada pelas águas do manancial, que é o maior símbolo do município. Mais do que a beleza natural e a função ecológica, o rio tem uma importância a mais na cidade: a econômica. São das águas do Tietê que muitos moradores exploram o turismo e tiram o próprio sustento.

Uma das principais atividades de Barra Bonita (SP) é o passeio de barco pelo Rio Tietê

Prefeitura de Barra Bonita/Divulgação

A atividade mais tradicional é o passeio de barco. Dezenas de empresas oferecem o serviço, principalmente aos fins de semana, quando a procura é maior. No passeio, os turistas podem ver de perto as belezas do rio e da encosta e sentir o ar puro. Os barcos costumam receber centenas de turistas vindos de todo o país.

O ponto alto do passeio é a eclusagem. As embarcações entram nas comportas da hidrelétrica de Barra Bonita e, como se estivessem em um elevador, sobem para o nível de cima do rio. Uma verdadeira obra da engenharia que desperta encanto e surpresas.

Depois da navegação, os comerciantes aproveitam para lucrar com a venda de artesanatos na orla do rio. Por todas as atrações, Barra Bonita é reconhecida como estância turística desde 1979.

Fatos marcantes

Acesso à informação de forma democrática. É o que um projeto que já existe há quatros em Barra Bonita procura levar às pessoas. A iniciativa Geladeira Foguete foi criada por um coletor de lixo que começou a reunir e distribuir os livros que encontrava nas lixeiras da cidade.

Tudo começou por causa da grande quantidade de livros encontrados. Sem saber que destino dar aos materiais, o coletor decidiu colocá-los nas prateleiras de geladeiras – daí o nome do projeto -, que passaram a ser instaladas em diferentes lugares do município. Hoje, há ao menos 20 pontos em funcionamento espalhados por Barra Bonita.

Iniciativa de Barra Bonita (SP) distribui livros em geladeiras espalhadas pela cidade

Projeto Geladeira Foguete/Divulgação

Outra fama da cidade é o Barra Rock Fest, um dos maiores festivais de banda cover do país, que reúne artistas nacionais e até internacionais. Na última edição, realizada no ano passado, o evento contou com 23 bandas covers e outros 23 tributos a grupos musicais renomados, totalizando mais de 30 horas de show.

Barra Bonita também é grande no esporte. A cidade é representada pelo renomado Rafael Buzacarini, judoca da Seleção Brasileira que já participou de duas Olimpíadas pelo país e disputou três campeonatos mundiais.

Confira mais notícias do centro-oeste paulista:

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

Mata