caravana-tv-tem:-emissora-celebra-20-anos-com-jornal-apresentado-ao-vivo-em-pardinho

A partir das 11h45, o TEM Notícias 1ª edição será apresentado na praça da Igreja Matriz. Cidade se destaca pelo turismo, pela produção de queijo e café e pela tradicionalíssima música raiz. Caravana TV TEM 20 anos apresenta o TN1 em Pardinho nesta sexta-feira

Paulo Piassi/ TV TEM

O projeto que comemora o aniversário da TV TEM, intitulado “Caravana 20 anos”, chega a Pardinho (SP) nesta sexta-feira (17). A cidade é conhecida pelo turismo, pela produção de queijo e café e pela tradicionalíssima música raiz.

A celebração já passou por Lins (SP), Jaú (SP), Santa Cruz do Rio Pardo (SP), Tupã (SP), Bastos (SP) e São Manuel (SP). Nesta sexta, a partir das 11h45, o TEM Notícias 1ª edição, chamado de TN1, será apresentado na praça da Igreja Matriz, na região central de Pardinho.

Além de acompanhar os bastidores do jornalismo regional, os moradores vão poder assistir a apresentações artísticas e exposições de artesanato e produtos rurais e realizar testes e exames voltados à saúde bucal.

A Caravana TV TEM se estende até 6 de maio, aniversário da emissora. A cada sexta-feira, a celebração passa por uma cidade diferente da área de cobertura. Na região de Sorocaba (SP), é a vez de Salto (SP), e na de São José do Rio Preto (SP), Ilha Solteira (SP).

Caravana 20 anos: TV TEM comemora duas décadas com programação especial pelas cidades do interior de SP

Reprodução/TV TEM

Cidade turística

Atrações estão programadas para exibição do TN1 em Pardinho durante a Caravana de 20 anos da TV TEM

Mayla Rodrigues / TV TEM

Pardinho é conhecida pelas belíssimas paisagens formadas pela vegetação e por rochas únicas que parecem morros. Esse “charme” da cidade diz respeito a uma característica marcante da região: a cuesta, tipo de relevo com paredões com topos planos que, em alguns casos, lembram até formas humanas, como o famoso “gigante adormecido”.

É a partir destas paisagens que o turismo vem se desenvolvendo na pequena cidade de pouco mais de seis mil habitantes. Alguns donos de terras começaram a investir neste setor, o que tem feito a cidade receber cada vez mais visitantes.

Diante de toda a grandeza da natureza local, o nome da cidade no diminutivo é mero detalhe – isso porque o Rio Pardo nasce na cidade e começa estreito. A riqueza é tanta que Pardinho é classificado como município de interesse turístico desde 2018.

As Três Pedras seriam os pés do “gigante adormecido”, em Pardinho (SP)

Globo Repórter/Reprodução

Pardinho também é considerada a capital da música raiz. Na entrada do município, uma estátua faz questão de deixar isso claro. Trata-se do monumento do cavaleiro e violeiro Ferreirinha, personagem considerado um marco deste estilo musical.

Famosa estátua do Ferreirinho em Pardinho (SP)

Reprodução

A moda do Ferreirinha é conhecida nos quatro cantos do país. Ela foi escrita por Adauto Ezequiel, o Carreirinho, e imortalizada na voz do mestre Tião Carreiro e de seu parceiro Pardinho, que leva o nome da cidade onde cresceu.

Fatos da cidade

Queijos produzidos em Pardinho (SP) são reconhecidos Brasil afora

Celso Tavares/g1

Nos últimos vinte anos, a produção de queijo elevou o nome de Pardinho a patamares nacional e internacional. Para se ter noção, os queijos ganharam renomados concursos até na França, país mundialmente conhecido pelo produto.

Na cidade, os tipos mais famosos são os queijos azul, cuesta e mandala, todos com receitas originais de Pardinho.

Mas a produção prestigiada não se limita aos queijos. A terra de Pardinho também tem produzido outro aroma popular. É o café da cuesta, hoje reconhecido nacionalmente pela qualidade e sabor únicos.

Desde 2016, moradores e visitantes podem apreciar a bebida favorita do brasileiro em um mirante construído de frente para o gigante adormecido. Outro atrativo na cidade é o Instituto Max Ferrer, espaço erguido com madeiras e bambus que oferece aulas de dança, música e uma biblioteca à população.

Confira mais notícias do centro-oeste paulista:

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

valipomponi