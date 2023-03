caravana-tv-tem:-emissora-celebra-20-anos-com-jornal-apresentado-ao-vivo-em-pederneiras

A partir das 11h45, o TEM Notícias 1ª edição será apresentado na Praça da Matriz, em Pederneiras (SP). Caravana da TV TEM em Pederneiras reuniu grande público para acompanhar o TN1

O projeto que comemora 20 anos da TV TEM, intitulado “Caravana 20 anos”, chega, nesta sexta-feira (24), ao seu 9º destino: Pederneiras (SP). A celebração do aniversário da emissora já passou por Jaú, Lins, Santa Cruz do Rio Pardo, Tupã, Bastos, São Manuel, Pardinho e Assis (SP).

A partir das 11h45, o TEM Notícias 1ª edição, chamado de TN1, será apresentado na Praça da Matriz, no centro da cidade. Além de acompanhar os bastidores do jornalismo regional, haverá uma série de atividades para a população no local:

Aferição de pressão e diabetes;

Orientações sobre dengue e escorpião;

Exposição de artesanato;

Apresentações de alunos do programa Aprendendo a Crescer;

Exposição gastronômica

Serviços de saúde são oferecidos em Pederneiras durante a Caravana da TV TEM

Além disso, uma feira de adoção de animais domésticos e doações de mudas de árvores frutíferas serão realizadas no local. Já o cantor pederneirense Fábio Gamonar deve agitar o público com o seu repertório musical. Os serviços e as atividades têm início às 10h e seguem até 15h30.

A Caravana TV TEM se estende até 6 de maio, aniversário da emissora. A cada sexta-feira, a celebração percorre uma cidade diferente da área de cobertura. Na região de Sorocaba, é a vez de Salto de Pirapora (SP), e na de São José do Rio Preto, Penápolis (SP).

Estrutura montada para receber a Caravana da TV TEM em Pederneiras

Conhecendo Pederneiras

Pederneiras conta com quase 47 mil habitantes

Com aproximadamente 47 mil habitantes, Pederneiras fica a 320 km de distância da capital. O município é conhecido por sua alta produção industrial, reunindo grandes empresas. No entanto, nem sempre foi assim.

Por muitos anos, a principal atividade econômica foi a agricultura. No início, como boa parte do estado de São Paulo, o café. Depois, a cana-de-açúcar.

Até o início da década de quarenta do século XIX, a região de Pederneiras era habitada por populações indígenas. Porém, a Revolução entre os estados de Minas Gerais e São Paulo ocorrida entre 1841 e 1842, fez com que muitos moradores desses estados explorassem novos territórios a fim de fugir do alistamento militar.

“Em 1842, houve uma revolta e muitos mineiros vieram pelo rio Tietê fugidos dessa guerra. Chegaram aqui Manoel dos Santos Simões e seus filhos, que registraram as terras e deram o nome de fazenda Pederneiras, por causa das pedras que foram encontradas por aqui”, conta o memorialista Rinaldo Toufik Razuk.

Assim, chegaram pelo rio Tietê os sertanistas Manoel dos Santos Simões com seus filhos, Manuel Leonel dos Santos e João Leonel dos Santos. Em 1848, estiveram na Paróquia de Santa Ana (atual município de Botucatu) e registraram suas terras como “Fazenda Pederneiras”.

O desenvolvimento da cidade veio com a chegada da Companhia Paulista de Estrada de Ferro, em 1903, ligando o município com o restante do país. Além do café, vieram os imigrantes. No fim do século 19, chegaram à cidade os italianos, espanhóis, sírios, libaneses, portugueses e até letos, da Letônia.

Mas a modernização nos sistemas de produção e a automatização na colheita forçou uma verdadeira revolução na mão de obra e na oferta de trabalho presente na cidade.

“A gente está no centro do estado e temos aqui os quatro modais, ferrovia, hidrovia, rodovia e o aeroporto”, conta a Prefeita de Pederneiras, Ivana Camarinha.

E a diversidade proporcionou um ambiente de desenvolvimento. Pederneiras possui um dos maiores encontros viários da américa latina, segundo o próprio Departamento que administra o setor no estado. Essa interligação das rodovias, com a ferrovia e também com a hidrovia Tietê-Paraná, possibilitou o escoamento de toneladas de mercadorias para os principais portos do mundo.

Estiagem afeta o transporte de carga na Hidrovia Tietê-Paraná

Em razão desse entroncamento rodo-hidro-ferroviário, a cidade começou a receber grandes indústrias, que precisavam distribuir sua produção para o mercado interno e também para exportação. Hoje, dos 47 mil habitantes, 15 mil trabalham nas indústrias da cidade.

Atualmente, são 112 indústrias e não à toa que Pederneiras é considerada a capital nacional do induzido, que são peças essenciais para o motor de partida dos veículos.

Porém, não é só de trabalho que se vive em Pederneiras. A cidade também tem pontos turísticos que valorizam as belezas do rio Tietê.

O Parque Ecológico, por sua vez, é uma grande área verde que atrai famílias de toda região. Outro ponto de destaque é o castelo Furlani, construído em 1914, que é uma propriedade particular, mas que recebe visitantes com hora marcada. A construção se destaca por estar dentro da cidade e pela conservação mesmo um século depois da construção.

Castelo Furlani é um dos pontos turísticos de Pederneiras (SP)

Fatos Marcantes

Nos últimos 20 anos, Pederneiras viveu momentos que marcaram a história do centro-oeste paulista.

Foi através do balé que o Marcos Vinícius conquistou um sonho. O jovem pederneirense morava com a família em um assentamento rural e o amor pela dança foi capaz de levá-lo para fora do país.

Em 2017, ele ganhou uma bolsa de estudos em uma renomada escola de dança no Canadá. A história dele emocionou muitos moradores.

E para manter vivas as boas memórias, a cidade, em 2008, inaugurou o Centro Cultural de Pederneiras. No local, estão expostos objetos antigos, além de exemplares de jornais do passado que mantêm viva a história do município.

E como em toda história, os momentos difíceis também estiveram presentes. Em 2014, a hidrovia Tietê-Paraná, importante meio de escoamento agrícola, ficou paralisada pela falta de chuva. Em 2021, o cenário se repetiu, trazendo um prejuízo estimado em R$ 3 bilhões.

Toneladas de mercadorias são transportadas pela hidrovia Tietê-Paraná diariamente

Já no ano de 2020, um incêndio de grandes proporções destruiu parte da floresta estadual do município, onde há uma área de mata atlântica nativa. O combate às chamas durou mais de 10 horas.

Outra história que chocou os moradores da cidade foi um crime bárbaro cometido pela avó contra o neto. Em 2009, a mulher de 57 anos matou o neto a tiros depois de uma discussão dentro de casa. O jovem de 18 anos morreu no hospital.

Mas a cidade também se destaca por seus aspectos culturais. Na biblioteca municipal da cidade, o acervo é formado por livros comprados e doações feitas pela população.

E em 2018, uma menina de apenas 8 anos doou mais de 100 exemplares, entre livros e gibis? detalhe: ela já havia lido todos eles. Um prodígio da leitura que foi destaque na TV TEM.

Garota de 8 anos que já leu mais de 400 livros faz doação para biblioteca de Pederneiras

Enquanto tem gente que coleciona livro, outros colecionam de tudo um pouco. O Luís Otávio é um colecionador nato desde criança. O que, a princípio, começou com um hobby, logo se tornou uma atividade séria na vida dele. Ele chamou atenção do Brasil pelo seu vasto acervo de moedas, cédulas, álbuns de figurinhas e artigos raros.

