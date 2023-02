Caravana TV TEM: Emissora celebra 20 anos com jornal apresentado ao vivo em São Manuel; veja como participar

A partir das 11h45, o TEM Notícias 1ª edição será apresentado na Praça da Igreja Matriz, em São Manuel. Caravana da TV TEM apresenta o TN1 em São Manuel nesta sexta-feira

O projeto que comemora o aniversário da TV TEM, intitulado “Caravana 20 anos”, chega ao seu sexto destino, em São Manuel (SP), nesta sexta-feira (10).

A celebração já passou por Lins, Jaú, Santa Cruz do Rio Pardo, Tupã e Bastos (SP). A partir das 11h45, o TEM Notícias 1ª edição, chamado de TN1, será apresentado na Praça da Igreja Matriz, na região central de São Manuel.

Além de acompanhar os bastidores do jornalismo regional, os moradores vão poder conferir apresentações musicais, com homenagem ao vivo para a dupla de sertanejo Tonico e Tinoco.

No local, também serão oferecidos serviços à população, como a aferição de pressão e vacinação, exposição de artesanato, com produtos produzidos por artesãos locais, entre outras atividades.

A Caravana TV TEM se estende até 6 de maio, aniversário da emissora. A cada sexta-feira, a celebração passa por uma cidade diferente da área de cobertura. Na região de Sorocaba, é a vez de Boituva, e na de São José do Rio Preto, Birigui (SP).

Raízes sertaneja

São Manuel está localizado localizada a 259km da capital paulista. A cidade é ligada às demais regiões do estado através de rodovias estaduais, sendo a principal via de acesso a Rodovia Marechal Rondon (SP-300).

Com pouco mais de 41 mil habitantes e 152 anos de história, São Manuel tem uma economia baseada na indústria e no comércio.

No entanto, o desenvolvimento da cidade foi impulsionado pelas fazendas de café. Ao longo dos anos, a cultura da cana-de-açúcar se tornou predominante no município.

A usina açucareira, por exemplo, instalada na cidade em 1949, é atualmente responsável pelo processamento de mais de 4 milhões de toneladas de cana-de-açúcar.

Como resultado, a produção anual é de aproximadamente 240 toneladas de açúcar, 170 milhões de litros de etanol e 3,5 toneladas de levedura. Além de abastecer o mercado interno, a produção da cidade também tem como destino o exterior.

Apesar de não estar entre as principais forças motrizes da cidade, a ovinocultura também coloca São Manuel em destaque no cenário estadual.

Depois que a Associação Paulista de Criadores de Ovinos (ASPACO ) foi transferida para a cidade, São Manuel se tornou também conhecida por ser a capital da ovelha.

Mas são pela música caipira raiz e a moda de viola que a cidade orgulhosamente é conhecida.

A primeira apresentação com cachê da dupla João Salvador e José Salvador, por exemplo, foi realizada na cidade. Não conhece pelo nome? Que tal Tonico e Tinoco. Tonico nasceu em Pratânia, que na época ainda era um distrito de São Manuel.

A dupla é considerada uma das mais importantes da história da música sertaneja brasileira. Além de serem referência, eles entraram na lista dos maiores músicos recordistas de vendas da história mundial.

Em 60 anos de carreira, Tonico e Tinoco fizeram quase mil gravações, divididas em 83 discos. Atualmente, as roupas, os discos, os instrumentos e encartes de shows estão guardados no museu da cidade, e uma praça, logo na entrada da cidade, faz homenagem à dupla.

Curiosidades

E se estamos falando de figuras famosas, aqui também estão os restos mortais da família de um “super herói”. O túmulo com nome da família “Batman” gera muita curiosidade. Na verdade, se trata de um sobrenome sírio. A família migrou para o interior de São Paulo em 1935 pra fugir da Guerra Civil.

São Manuel também é banhada por diversos rios e córregos: rio Claro, rio Capivara, rio Tietê, Ribeirão Paraíso, rio Araquá, córrego Água da Rosa, córrego do Pimenta, córrego Santa Clara e córrego Santo Antônio.

Todo o território são-manuelense está sobre a segunda maior reserva de água doce do mundo em volume, o aquífero Guarani.

Abençoada por Santa Terezinha, a cidade também se orgulha de ter o maior santuário de toda a América Latina em homenagem à santa.

A igreja, imponente, demorou bastante tempo pra ser erguida e finalmente inaugurada. Os estudos para definir o local em que o santuário seria construído começaram em 1925, mas só há registro da cerimônia de inauguração no ano de 1962.

Além de guardar a urna com os restos mortais da religiosa, o projeto do santuário tem alguns detalhes que chamam a atenção dos turistas. Entre eles, a torre altíssima que permite uma vista privilegiada da cidade, além de um túnel, cuja história é rodeada de lendas – como uma suposta ligação subterrânea com o seminário da cidade.

Fatos da cidade

São Manuel é conhecida pela qualidade do ensino, tendo uma instituição de ensino entre as oito melhores do estado de São Paulo, em 2019.

Embora a educação pública de São Manuel seja motivo de orgulho, ela também já foi motivo de polêmica. Em 2022, a Vigilância Sanitária mandou jogar fora 800 quilos de carne impróprias para o consumo da merenda escolar.

Os alimentos, que poderiam servir 25 unidades em dois dias, foram descartados depois que funcionários do setor encontraram a câmara de refrigeração aberta. Segundo a prefeitura, uma falha no abastecimento de energia elétrica descongelou a merenda.

Já em 2019, a violência contra a mulher foi destaque. A jovem Adrielli Rodrigues, de 22 anos, foi morta com quatro tiros. O ex-namorado, que não aceitava o fim do relacionamento, foi preso e condenado a 30 anos de prisão pelo crime.

Minutos antes de ser atacada, a jovem mandou uma mensagem para mãe, dizendo que estava sendo perseguida pelo ex.

Casos como esse fizeram a Guarda Civil da cidade implantar um aplicativo para mulheres pedirem socorro. Com um clique da vítima, o atendimento é feito em poucos minutos. A ferramenta foi usada por dezenas de vítimas de violência doméstica e familiar.

Personagem de quadrinhos

O município também é rodeado de lendas e boas histórias. O natal da cidade já teve um Papai Noel muito especial: o Badida.

Um são manuelense com síndrome de Down, que fazia a festa de crianças e adultos. Durante décadas, ele distribuía presentes arrecadados no comércio da cidade. O Badida morreu em 2020, aos 56 anos.

Mas o personagem continuou vivo. Com base nas histórias, o Badida virou protagonista de histórias em quadrinhos.

Camilo Solano é responsável pela obra. Cartunista e fã da figura caridosa e icônica do Badida, Camilo fez questão de homenagear o homem que deixava a cidade mais colorida.

O cartunista também é destaque na história recente de São Manuel. Em 2017, em participação no programa Conversa com Bial, ele falou sobre a amizade com o Robert Crumb, o mais antigo cartunista vivo do mundo.

Entre artistas de todo o Brasil, Camilo foi escolhido pela produtora de Maurício de Souza para criar e desenhar uma história do “Cascão”. O gibi foi reconhecido pelo criador da Turma da Mônica e premiado.

A maioria das obras do Camilo retrata São Manuel. Uma delas, feita com o irmão, que lhe rendeu o reconhecimento com a conquista do maior troféu de publicação em quadrinhos no país. Camilo também foi finalista do prêmio Jabuti de Literatura.

