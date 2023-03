Caravana TV TEM visita Pompeia no seu 12º destino; veja como participar

A partir das 11h45, o TEM Notícias 1ª edição, chamado de TN1, será apresentado na praça da Igreja Matriz. Caravana da TV TEM em Pompeia

A Caravana 20 anos da TV TEM, projeto que comemora as duas décadas da emissora, chega a Pompeia (SP) nesta sexta-feira (24).

A partir das 11h45, o TEM Notícias 1ª edição, chamado de TN1, será apresentado na Praça da Matriz, no centro da cidade. Além de acompanhar os bastidores do jornalismo regional, haverá uma série de atividades para a população no local. Confira as atrações:

Atendimentos básicos de saúde, como aferição de pressão, testes de diabetes, atualização da caderneta de vacinação e orientações gerais;

Doação de mudas de árvores;

Descarte de lixo eletrônico;

Feira de artesanato;

Brinquedos infláveis, carrinho de pipoca e algodão doce;

Apresentações musicais com artistas locais.

Evento tem distribuição gratuita de mudas em Pompeia

A Caravana TV TEM se estende até 6 de maio, aniversário da emissora. A cada sexta-feira, a celebração percorre uma cidade diferente da área de cobertura. Na região de Sorocaba (SP) é a vez de Piedade (SP) e em São José do Rio Preto (SP), Jaci (SP) recebi o evento itinerante.

A celebração do aniversário da emissora já passou por outras 11 cidades do centro-oeste paulista: Jaú, Lins, Santa Cruz do Rio Pardo, Tupã, Bastos, São Manuel, Pardinho, Assis, Pederneiras, Paraguaçu Paulista e Cândido Mota.

População participa da Caravana da TV TEM em Pompeia

Conheça a cidade

TV TEM comemora 20 anos com a Caravana que chega à Pompeia nesta sexta-feira

Com pouco mais de 22 mil moradores, uma das principais características de Pompeia é que, quem segue viagem de Marília a Tupã (SP), tem que obrigatoriamente passar por dentro do município. Não há desvio. Não por acaso, é conhecida como “cidade coração”, por abrigar pessoas de diversos locais.

As viagens, inclusive, fazem parte da história da cidade. Não pelas rodovias, mas pelas linhas férreas. A ferrovia foi essencial para o crescimento de Pompeia. Uma verdadeira artéria de desenvolvimento, responsável por levar ao município pessoas que, acreditando no futuro, resolveram investir na terra pompeiana.

Caravana TV TEM: emissora celebra 20 anos com jornal apresentado ao vivo em Pompeia; veja como participar

A cidade era o ponto final do trem que partia da capital paulista. Por causa disso, Pompeia se desenvolveu às margens da linha férrea. As famílias foram chegando e se instalando por ali, especialmente nas proximidades da Igreja da Matriz.

Hoje, quase cinco mil pessoas trabalham no município. Dos empregados, 70% vivem na região.

Mas nem tudo é trabalho. Pompeia oferece uma série de serviços gratuitos à população: de saúde e educação a lazer. Tem até academia pública gratuita para os moradores. Por causa disso tudo, a cidade foi eleita uma das 100 melhores para se viver no Brasil, levando em consideração os objetivos de desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU).

Praça da Igreja da Matriz, em Pompeia (SP)

Fatos marcantes

Como “cidade coração”, Pompeia não poderia ser conhecida por outra coisa senão gestos de amor ao próximo. No município, um projeto organizado por mães é responsável por doar leite materno ao Banco de Leite de Marília, entidade que abastece oito cidades da região.

Na universidade, a cidade é conhecida pela inovação. Um dos cursos oferecidos pelo campus pompeiano da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec) é considerado pioneiro Brasil afora.

O curso de mecanização em agricultura de precisão, ofertado na unidade desde 2010, ensina aos estudantes a identificar as necessidades da lavoura e levar melhorias para o trabalhador do campo.

O pioneirismo do ensino superior é reflexo do espírito inovador da cidade, que é conhecida ao redor do globo por ser lar da primeira máquina colhedora de café fabricada no mundo.

O produto revolucionário foi inventado pelo imigrante japonês Shunji Nishimura em 1973. Ele, que trabalhou em lavouras de café no interior de São Paulo, encontrou na dificuldade do trabalho a motivação para desenvolver a máquina.

