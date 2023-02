Carbon Market Watch: le strategie climatiche delle multinazionali più inquinanti sono insufficienti

Quanto possiamo fidarci degli impegni di neutralità climatica presi da alcune delle multinazionali più conosciute al mondo? Non molto, secondo quanto emerge dal Corporate Climate Responsibility Monitor 2023 redatto dal think tank tedesco New Climate Institute e dalla Ong belga Carbon Market Watch.

Il rapporto valuta la trasparenza e l’integrità degli impegni sulla neutralità climatica di 24 multinazionali: le tre più grandi aziende globali per ognuno degli otto settori più inquinanti al mondo.

Da sole, queste multinazionali rappresentavano il 4% delle emissioni globali nel 2019 e il loro fatturato dichiarato nel 2021 ammontava a oltre 3mila miliardi di dollari; colossi che si proclamano in prima linea nella lotta contro i cambiamenti climatici.

Ciò che emerge dal rapporto è che nessuna delle aziende analizzate dimostra di avere delle strategie climatiche in linea con l’accordo di Parigi. La maggior parte sono contraddistinte da impegni ambigui e quasi tutte le aziende presentano piani di compensazione privi di credibilità. Tuttavia, è possibile rintracciare delle buone pratiche, che possono servire da modello per aziende grandi, medie e piccole, in una piccola minoranza.

I criteri adottati dagli autori del rapporto per valutare gli impegni climatici a breve e lungo termine delle aziende sono l’integrità è la trasparenza.

La trasparenza si riferisce alla misura in cui una società divulga pubblicamente le informazioni necessarie per comprendere a pieno le azioni che intende mettere in atto per portare a termine la propria strategia climatica; l’integrità, invece, misura la qualità, la credibilità e la completezza di tali azioni.

Il risultato?

Nessuna azienda ha ottenuto il punteggio massimo.

Soltanto il colosso danese Maersk si classifica con il punteggio di “integrità ragionevole”. Seguono Apple, ArcelorMittal, Google, H&M Group, Holcim, Microsoft, Stellantis e Thyssenkrupp con un punteggio di “integrità moderata”.

Ben 15 aziende si classificano con il punteggio di “integrità bassa o molto bassa”:

Ahold Delhaize, Amazon, Deutsche Post DHL, Fast Retailing ,Foxconn ,Inditex, Mercedes-Benz,Nestlé, Pepsi, Volkswagen, Walmart, American Airlines, Carrefour, JBS, Samsung Electronics.

Soltanto 5 delle società analizzate (H&M Group, Holcim, Stellantis, Maersk e Thyssenkrupp) dimostrano un impegno a tagliare le loro emissioni di almeno il 90% entro i rispettivi limiti temporali per raggiungere l’obiettivo net zero.

Ma complessivamente emergono impegni vaghi e ambigui, che condurrebbero a una riduzione delle emissioni del 36% entro il 2050, mentre l’obiettivo net zero impone un calo delle emissioni del 90-95%.

Quasi tutte le 24 società si sono poste degli obiettivi di carbon neutrality o riduzione delle emissioni entro il 2030. “Ma si tratta di obiettivi che non possono essere presi sul serio”, scrivono gli autori del rapporto. Infatti in molti casi questi obiettivi fanno riferimento alla riduzione delle emissioni scope 1 (le emissioni dirette, riconducibili all’inquinamento dei veicoli aziendali e delle strutture aziendali), alla riduzione delle scope 2 (relative al consumo di energia), ma solo pochissimi prendono in considerazione le emissioni più inquinanti: le scope 3, che rappresentano oltre il 90% delle emissioni di gas serra di queste società.

ll senso del Corporate Climate Responsibility Monitor 2023, spiegano gli autori, è quello di identificare e promuovere una vera leadership climatica. Un traguardo che verrà raggiunto soltanto se si troverà una chiave per arginare il greenwashing, Solo così sarà possibile raggiungere una maggiore ambizione globale di mitigazione del cambiamento climatico.

La rapida accelerazione degli impegni aziendali sul clima, combinata alla frammentazione degli approcci, rende ancora più difficile distinguere tra leadership climatica seria e greenwashing. Un quadro ulteriormente complicato dalla mancanza di un controllo normativo a livello internazionale, nazionale e distinto per ciascun settore.

Vittorio Ferla