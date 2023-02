Quasi tutti abbiamo mangiato la carbonara classica almeno una volta nella vita. Non è detto però che tutti conoscano la variante con gli asparagi. Si tratta di un piatto comunque veloce e semplice da preparare. In questo caso, gli asparagi non sostituiscono il guanciale ma servono ad arricchire la vostra ricetta, dando vita ad un […]

Carbonara di asparagi di Benedetta, più buona e cremosa della classica. La mangerete sempre così scritto su Più Ricette da Imma.

valipomponi