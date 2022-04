Carbonara di Bruno Barbieri, il trucco dello chef: “Ecco dove metto il guanciale prima di cuocerlo in padella”. Lo Chef pluristellato Bruno Barbieri, celebra oggi 6 aprile il Carbonara Day insieme a Fabio Caressa, il commentatore sportivo che ha animato le Notti Magiche di Euro 2021 con la sua passione e le sue citazioni che ormai sono rimaste nella mente di tutti i tifosi.

Il celebre incontro si tiene all’interno del format YouTube da centinaia di migliaia di visualizzazioni “Si fa così!” dello Chef Barbieri, in cui illustra alla sua community come preparare piatti semplici ma gustosi con il suo stile inconfondibile.

“Cucinare con te è come giocare a pallone con Messi”, esordisce Fabio Caressa al suo ingresso nella cucina: un palleggio tra i fornelli e poi via con la ricetta, in cui lo Chef Barbieri, si cimenta nella sua versione del piatto tipico della cucina romana, tanto amato da Caressa.

Ingredienti ( per 2 persone) della Carbonara di Bruno Barbieri

350 gr di pasta

150 gr di guanciale

3 tuorli

50 gr di burro o olio

80 gr di pecorino

pepe

Prendiamo un padella e mettiamo un filo d’olio oppure del burro ( ci servirà per dare croccantezza alla pancetta o al guanciale). Tagliate a cubi il vostro guanciale: ponetelo in un colino e fatelo sbollentare per qualche minuto.

In questo modo i pori della carne si chiuderanno in padella terranno croccantezza e manterranno i succhi. In questo modo non avremo un pezzo di “ciccia” troppo secco: rosolato fuori e morbido dentro. Mettetelo nella padella e fate cuocere. Intanto l’acqua bollirà e calate la pasta ( corta).

Spaccate le uova e mettetele in una ciotola. Prendiamo un tuorlo a commensale più uno in pentola ( come orma si usa fare). Mettiamo il pecorino ( non mettiamo parmigiano, anche se è più delicato).

Aggiungiamo un po’ di acqua di cottura nella bowl e facciamo una cremina. Non formiamo grumi, quindi lavoriamo di gomito e sbattiamo bene. Mettiamo una parte del grasso colato del guanciale o della pancetta nel nostro uovo battuto.

Una volta che la pasta è cotta e il grasso del guanciale comincia a sobbollire, aggiungete la pasta al guangiale con il grasso e saltate. Mettete un altro po’ di acqua di cottura ( dosate bene l’acqua di cottura, ne state mettendo un po’ nella crema, un po’ in padella. Vi consigliamo di metterne un cucchiaio o due. Poi ovviamente dipenderà da quanto vi piace “bavosa” la carbonara stessa).

Spegnete la fiamma e continuate a spumeggiare bene. Toglietela dal fuoco. Fate abbassare la temperatura ( intanto date un’altra sbattuta alle uova). A questo punto calate tutto il vostro battuto di uova nella padella e fate saltare il tutto. Altri due cucchiai giusti di acqua di cottura, un’altra amalgamata di pasta e impiattate. Guarnite con guanciale, pepe e pecorino.

