Carbonara di carciofi, la variante golosa del piatto romano che si prepara in 10 minuti. La farete sempre così

La carbonara di carciofi è una gustosissima variante della classica carbonara, molto apprezzata dagli amanti dei carciofi. Un piatto facile e veloce da preparare, potete usare il formato di pasta che preferite, infatti il condimento si sposa bene sia con la pasta lunga che quella corta. Nella ricetta che di seguito andremo a preparare, ho scelto degli spaghetti integrali.

Ingredienti:

160 gr di spaghetti integrali

1 carciofo

4 olive di Gaeta

2 uova

50 gr pecorino romano grattugiato

Olio evo

Procedimento:

Per preparare la carbonara di carciofi, iniziate a pulire il carciofo, tagliatelo a pezzetti e mettetelo in una capiente padella, insieme ad un giro d’olio evo e le olive denocciolate. Fate rosolare il tutto per dieci minuti.

Nel frattempo iniziate la cottura della pasta, in acqua leggermente salata. In un piatto aprite le uova, unite il pecorino ed un pizzico di pepe (se gradito) e amalgamate il tutto.

Colate al dente la pasta direttamente nella padella, amalgamate per un minuto, spegnete la fiamma e unite la crema d’uovo, mescolate,

impiattate, completando il piatto con scaglie di pecorino.

