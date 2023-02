La carbonara di mare è una rivisitazione del famosissimo piatto romano proposta da Antonino Cannavacciuolo. Questo primo piatto è diventato famoso in tutto il mondo. La più classica prevede l’utilizzo di tuorli d’uovo, pecorino romano grattugiato e guanciale. Ma ne esistono tantissime varianti. Sicuramente la sua bontà ha conquistato in tantissimi, anche per la sua […]

Carbonara di mare di Cannavacciuolo, non accorgerete la differenza con l’originale scritto su Più Ricette da Maria.

Ufficio Stampa