CARBOSSITERAPIA: ne parla il DOTT. GUGLIELMO L U A RUFOLO – CHIRURGO PLASTICO

Autore: Dott. GUGLIELMO L U A RUFOLO Medico Specialista in Chirurgia Plastica Estetica e Ricostruttiva.

La carbossiterapia è una procedura non chirurgica che utilizza l’anidride carbonica inoculata sotto la pelle (sottocutanea o intradermica) mediante un ago molto sottile da mesoterapia.

I trattamenti sono sicuri e veloci se eseguiti da un medico specialista esperto che esercita questa professione già da molti anni. In medicina estetica la terapia con anidride carbonica è stata applicata al trattamento delle smagliature, cicatrici, cellulite e occhiaie. Alcuni studi hanno dimostrato che la carbossiterapia migliorerebbe l’elasticità della pelle e la circolazione, favorendo la riparazione del collagene, migliorando l’aspetto della pelle, le rughe, e per la sua azione sui depositi di grasso localizzati.

Nei trattamenti di carbossiterapia si usa il biossido di carbonio.

Carbossiterapia: di cosa si tratta

Attraverso l’inoculazione di piccole quantità di anidride carbonica sottocutanea, viene stimolata ulteriormente la circolazione del sanguigna. L’anidride carbonica è prodotta in modo naturale dall’organismo. Tutte le cellule usano l’ossigeno per svolgere le loro funzioni vitali, l’anidride carbonica viene eliminata come prodotto di scarto delle attività cellulari. Le occhiaie scure, la cellulite e le smagliature hanno una componente legata alla cattiva circolazione e quindi la carbossiterapia andrebbe ad agire proprio ripristinando una migliore circolazione del sangue.

La CO2 (anidride carbonica) stimolerebbe la circolazione del flusso ematico con diverse conseguenze:

Miglioramento dell’aspetto della pelle

Miglioramento dell’elasticità

Mobilitazione del grasso localizzato

Riduzione della cellulite

Stimolazione della produzione di collagene

Oltre ad aumentare il flusso del sangue ricco d’ossigeno nella zona trattata, la carbossiterapia aumenterebbe anche la formazione di collagene, dando un aspetto più giovanile alla pelle.

La carbossiterapia funziona in due modi diversi:

rompe le cellule di grasso con un trauma da pressione la CO2 dilata i vasi nella zona in cui viene infusa

La reazione all’anidride carbonica consente una migliore ossigenazione della pelle, a diversi livelli di profondità, conferendole una maggiore capacità di lipolisi. Il risultato finale è un minor numero di cellule di grasso e una pelle più tonica.

Carbossiterapia: applicazioni

La Carbossiterapia viene usata per il trattamento di

Occhiaie

Riduzione della cellulite

Rimodellamento non chirurgico del viso e il corpo

Smagliature

Aree da trattare con la carbossiterapia sono le seguenti

La Carbossiterapia può essere usata per trattare

Braccia

Collo

Gambe

Glutei

Palpebre

Pancia

Viso

La carbossiterapia: i trattamenti

I trattamenti di carbossiterapaia più comuni sono:

Alopecia

Arteriopatie associati al diabete

Cicatrici da acne

Flaccidità della pelle

Eliminazione delle irregolarità

Riduzione del grasso localizzato e di peso con o senza la liposuzione

Riduzione della cellulite

Rughe

Smagliature

Ulcere cutanee

Quanti trattamenti di carbossiterapia si devono fare?

Il numero di trattamenti è diverso a seconda della zona da trattare.

La riduzione del grasso localizzato in genere richiede da 8 a 10 sedute per un risultato ottimale. I trattamenti dovrebbero essere ripetuti ogni 1 o 2 settimane. Sono previsti trattamenti di mantenimento.

Per la cellulite e la buccia d’arancia, sono necessari da 6 a 10 trattamenti, che devono essere ripetuti ogni 1 o 2 settimane.

Le smagliature e le rughe richiederanno da 4 a 6 trattamenti ripetuti ogni mese.

Quali sono le precauzioni da prendere dopo il trattamento di carbossiterapia?

Evitare l’acqua fredda per 4 ore dopo il trattamento, come bagni e nuoto.

Come viene somministrato il trattamento di carbossiterapia?

Ci sono diverse macchine che vengono utilizzate per somministrare il gas di biossido di carbonio, ma i componenti di base sono gli stessi. Vi è un serbatoio di biossido di carbonio che è connesso con un tubo di plastica con un regolatore di flusso. Il regolatore di flusso rallenta la velocità del gas in base al tasso selezionato dal medico. Il gas esce dal flusso regolatore in un tubo sterile che ha un filtro collegato all’uscita per rimuovere eventuali tracce di impurità prima che il gas venga fatto passare attraverso un piccolo ago inserito opposto al filtro. Il gas è pronto per essere iniettato sotto la pelle attraverso un piccolo ago.

La carbossiterapia è dolorosa?

La carbossiterapia generalmente è indolore. A seconda delle tecniche usate per trattare le palpebre, le smagliature, le cicatrici e i depositi di grasso, la sensibilità varia. Le palpebre possono essere gonfie e dare fastidio, ma non un vero e proprio dolore. Il trattamento delle smagliature e delle cicatrici è relativamente indolore, ma la percezione del dolore varia da individuo a individuo. A volte il trattamento delle smagliature potrebbe provocare un leggero prurito, che passa spontaneamente. Il trattamento delle cicatrici non provoca dolore. Il trattamento delle cellulite, adiposità sulle braccia, addome e gambe provoca una sensazione di schiacciamento della parte. Questo perché una maggiore quantità di gas viene iniettata direttamente nelle zone da trattare e lasciato espandere. Mentre il gas si espande, si può avvertire una certa pressione, come uno schiacciamento dovuto dalla pressione. Le aree saranno calde al tatto e si avverte una sensazione simile a quella delle bollicine dell’acqua frizzante, fino a 24 ore dopo il trattamento.

Quanto dura un trattamento di carbossiterapia?

Il trattamento di carbossiterapia richiede da 15 da 30 minuti.

Effetti collaterali associati alla carbossiterapia

L’unico vero effetto collaterale della carbossiterapia è la potenziale contusione del sito di iniezione. Di solito, le palpebre possono essere trattate senza lasciare segni. I Lividi sono molto comuni quando si devono trattare le braccia e le gambe.

Quali sono le controindicazione della carbossiterapia?

Esistono delle condizioni di salute tali che impediscono il trattamento della carbossiterapia. Tra quelle più importanti:

Angina pectoris

Apnea notturna

Cancrena

Cardiopatia congenita

Chemioterapia e neoplasie maligne

Diabete mellito

Embolia polmonare

Epilessia

Flebite

Grave anemia

Malattie emorragiche

Grave insufficienza cardiac

I pazienti con immunosoppressione o che usano farmaci immunosoppressori

Infarto recente

Infezione virale

Infiammazioni batteriche acute della pell

Insufficienza renale, dialisi

Ipertensione arteriosa con o senza scompenso

Le donne incinte e allattamento

Assunzione di farmaci a base di acetazolamide e diclofenamide

Malattia cardiaca congestizi

Malattie polmonari croniche

Malattie cerebrovascolari grav

Stenosi aortica

Trombosi acuta

Durante la valutazione clinica sarà il Medico Specialista a stabilire chi è il candidato ideale per la carbossiterapia e scegliere il trattamento più idoneo in medicina estetica.