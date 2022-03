carciofi-affogati-alla-napoletana,-la-ricetta-della-nonna.-un-contorno-saporito,-morbido-e-profumato

I carciofi affogati alla napoletana, sono un gustoso contorno, preparato appunto nella terra di Partenope. Una ricetta dalle antiche origini contadina, dove questi ortaggi di stagione vengono cotti velocemente con l’olio evo, l’aggiunta di acqua, capperi, olive di Gaeta e prezzemolo, che conferiscono a questo piatto gusto e profumo. Questo piatto, oggi viene preparato e servito come contorno, ma anticamente i contadini lo servivano anche come secondo piatto.

Carciofi affogati alla napoletana

Ingredienti:

4 carciofi

Capperi

Olive di Gaeta

1 spicchio d’aglio

Olio evo

Prezzemolo

Sale

Procedimento:

Per preparare i carciofi affogati alla napoletana, iniziate a pulire i carciofi, tagliateli a spicchi, e metteteli in una ciotola con acqua e limone, in modo da non farli annerire. In una capiente pentola, mettete l’olio evo, lo spicchio d’aglio, i carciofi e una tazzina d’acqua, fate cuocere per cinque minuti, mescolando delicatamente.

Unite i capperi, le olive di Gaeta denocciolate e qualche fogliolina di prezzemolo. Continuate la cottura per altri dieci minuti con la pentola semicoperta. Per verificare se no cotti potete fare la prova della forchetta, oppure potete anche assaggiarli, e se occorre regolate di sale. Potete servire i carciofi alla napoletana, sia caldi che freddi.

