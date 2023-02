Carciofi alla villanella, la ricetta della tradizione siciliana. Mai mangiati così buoni, si fa tutto in forno con le acciughe

La ricetta dei carciofi alla Villanella appartiene ad un’antica tradizione siciliana, precisamente palermitana. Nel dialetto palermitano, infatti, vengono chiamati ‘cacocciuli a viddanedda’. Si tratta di un contorno molto gustoso ma anche molto scenico. Potete, infatti, prepararli per un pranzo o una cena in compagnia e far bella figura con i vostri ospiti. I carciofi vengono […]

