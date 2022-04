carciofi-ripieni-in-padella,-il-contorno-del-pranzo-di-pasqua:-il-segreto-per-un-ripieno-morbidissimo

Per chi ama i carciofi, ecco un contorno invitante e squisito: i carciofi ripieni in padella. Preparati con la semplice ricetta della nonna, a base di carciofi freschi puliti e poi farciti con un ripieno a base di pangrattato, uova e formaggio, e cotti in padella: morbidi e dal cuore tenero sono semplicemente irresistibili!

Un piatto vegetariano saporito e irresistibile, dal sapore rustico e dal sicuro successo; si tratta infatti di una preparazione semplice e pronta in tavola poco più di mezz’ora, senza doppia cottura: i carciofi vengono cotti in padella lentamente, dove ammorbidiscono e si impregnano di tutti i sapori, senza passaggio finale in forno.

Come ogni ricetta tradizionale ne esistono numerose versioni o rielaborazioni, con ingredienti disponibili o preferiti: acciughe, formaggi, pecorino, uva passa e pinoli, spezie ed erbe aromatiche, olive e capperi.

Ottimi caldi, ma buonissimi anche preparati con largo anticipo, da gustare riscaldati o temperatura ambiente.

Carciofi ripieni in padella

Ingredienti per 2-3 porzioni

6 carciofi

150 g di pangrattato

100 g di latte

un uovo

100 g di Parmigiano Reggiano, grattugiato

olio extravergine di oliva

sale e pepe

Preparazione

Pulite i carciofi, tagliando le punte ed eliminando le foglie più esterne, e scavate la parte interna creando un incavo per la farcitura, e metteteli in una bacinella con acqua e limone per non farli annerire.

In una ciotola ammorbidite il pangrattato con il latte bollente, lasciate intiepidire ed aggiungete il parmigiano e l’uovo leggermente sbattuto,

regolate di sale e pepe ed amalgamate fino ad ottenere un composto omogeneo, non troppo sodo.

Salate internamente i carciofi e riempiteli con il composto di pangrattato, e posizionateli in verticale all’interno di un tegame con un filo d’olio;

versate acqua fino a coprire fino a 3/4 i carciofi, aggiustare di sale e coprite con il coperchio;

cuocete a fiamma bassa per circa un’ora, fino a che i carciofi saranno morbidi e l’acqua completamente asciugata.

ricette dal blog Caos&Cucina

L’articolo Carciofi ripieni in padella, il contorno del pranzo di Pasqua: il segreto per un ripieno morbidissimo proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.