Carciofi, tutti i benefici per ritornare in forma e dire addio ai chili in più

I carciofi sono uno degli ortaggi più apprezzati nella dieta mediterranea non solo per il loro gusto. Anche se non sono un alimento facile e veloce da preparare, sono super versatili in cucina. Si possono consumare in mille modi. Sono ottimi sia crudi conditi con del succo di limone, ricco di vitamina C che favorisce l’assimilazione del ferro, sia cotti preferibilmente al vapore per non alterarne le proprietà. Dal punto di vista nutrizionale, le foglie particolarmente amare sono una riserva straordinaria di vitamine, minerali come il magnesio e il potassio e di altre sostanze che agiscono in modo positivo sulla linea sotto diversi aspetti. Con l’aiuto di Valentina Schirò, biologa nutrizionista specializzata in scienza dell’alimentazione, vediamo quali benefici hanno i carciofi e perché conviene portarli a tavola per ritornare in forma e dire addio ai chili in più.

Danno sazietà e combattono la fame nervosa

«I carciofi sono particolarmente ricchi di fibre che sono in grado di rallentare l’assimilazione dei grassi e degli zuccheri nel sangue, contrastando la secrezione eccessiva di insulina, un ormone che favorisce il sovrappeso e tanti altri disturbi», spiega la nutrizionista Valentina Schirò. «Le foglie di questo ortaggio sono inoltre ricche di inulina che grazie alla sua azione prebiotica favorisce la salute dell’intestino, che è coinvolto a sua volta nella sintesi della serotonina, un neurotrasmettitore importante per la regolazione dell’umore e dell’appetito».

Sgonfiano e favoriscono il metabolismo

I carciofi sono ricchi di vitamina C e antocianine. «Queste sostanze antiossidanti hanno proprietà antinfiammatorie. Agevolano il microcircolo, stimolano il drenaggio dei liquidi e l’ossigenazione dei tessuti, contrastando la cattiva circolazione, il gonfiore e la pelle a buccia d’arancia». Il carciofo è inoltre una buona fonte di vitamine del gruppo B. «Ha un buon contenuto di vitamina B2, B3, B5, B6 e B9, che sono coinvolte nel corretto funzionamento del metabolismo di carboidrati, proteine e grassi, essenziale per ricavare energia e bruciare calorie».

Depurano

«I carciofi sono ricchi di composti fenolici, in particolare di polifenoli, che sono dei super alleati del corretto funzionamento del fegato. Sono una fonte straordinaria di cinarina, un antiossidante che è in grado di stimolare la secrezione della bile, agevolare la digestione dei grassi contenuti nei cibi e favorire la rimozione delle sostanze di scarto accumulate per via degli eccessi alimentari a livello epatico», dice la nutrizionista Valentina Schirò. I carciofi sono super anche per il corretto funzionamento dell’intestino. «Grazie alla ricchezza di fibre dall’azione lassativa, agevolano la motilità e favoriscono la regolarità intestinale, essenziale per mantenersi in forma e in salute».

