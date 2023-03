Cardano ha sempre puntato sul continente africano come possibile mercato di sbocco principale per le tecnologie su blockchain. Il gruppo si è attivato da tempo e ha anche lanciato in passato progetti interessanti in alcuni paesi del continente. L’impegno esce ora rinforzato dalla joint venture tra Emurgo, società che è …

L’articolo Cardano: nuovi investimenti in Africa | Joint venture milionaria proviene da Criptovaluta.it®.

valipomponi