cardeal-representa-papa-francisco-em-visita-a-roraima-para-acompanhar-crise-yanomami

Cardeal se encontrou com lideranças indígenas durante passagem pela capital de Roraima. O momento, segundo a Igreja, foi para ver e escutar o sofrimento dos Yanomami. Cardeal chegou à capital nessa terça-feira

CNBB – Norte 1

O cardeal e arcebispo de Manaus, no Amazonas, Dom Leonardo Steiner, está em Boa Vista para acompanhar a crise humanitária dos Yanomami. Ele representa o Papa Francisco e também a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Steiner chegou à capital de Roraima na terça-feira (31).

Ao lado do administrador diocesano de Roraima, Padre Lúcio Nicolleto, ele visitou a Casa de Saúde Indígena (Casai) Yanomami e se reuniu com lideranças do Conselho Indígena de Roraima (CIR).

O momento, segundo a Igreja, foi para ver e escutar o sofrimento dos Yanomami e mostrar o apoio e a solidariedade da Igreja Católica diante da crise enfrentada pelo povo da maior Terra Indígena do país. Também na terça-feira, a CNBB enviou a quantia de R$ 350 mil para ajuda humanitária.

“Os motivos todos nós já sabemos, o porquê da desnutrição, mas em diálogo agora com algumas lideranças, nós percebemos que existem diversos elementos onde nós podemos dar a nossa contribuição, ajudar.

LEIA TAMBÉM:

Garimpo ilegal na Terra Yanomami cresceu 54% em 2022

Aeronáutica inicia controle do espaço aéreo na Terra Yanomami para combater garimpo ilegal

Fotos mostram venda de remédios do SUS por garimpeiros; Ministério da Saúde apura denúncia de desvio

Arcebispo de Manaus visitou Casa de Saúde Indígena Yanomami.

CNBB – Norte 1

Os recursos, segundo a Conferência, serão geridos pela diocese de Roraima, e destinam-se a contribuir para suprir situações de emergência, como alimentação, remédios, vestuário, materiais para apoio à economia das comunidades e para custear o deslocamento e transporte aéreo e terrestre.

No encontro com lideranças indígenas, o Cardeal comunicou que deve enviar um ofício sobre a visita ao Papa. Além disso, os indígenas relataram ao cardeal que o problema do povo Yanomami se resume em garimpo, desnutrição, fome emergencial e malária.

Eles frisaram o pedido sobre a retirada dos invasores da Terra Yanomami e punição dos culpados, como quem apoia e financia o garimpo.

Crise Yanomami

A Terra Indígena Yanomami está em emergência de saúde desde o dia 20 de janeiro, conforme decisão do governo Lula. Inicialmente por 90 dias, órgãos federais auxiliarão no atendimento aos indígenas.

Segundo o Ministério dos Direitos Humanos, há 22 suspeitas de omissões do governo anterior, liderado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), no combate à tragédia Yanomami.

O STF (Supremo Tribunal Federal) apura se o governo Bolsonaro prestou informações falsas sobre assistências oferecidas aos indígenas. O ministro Luís Roberto Barroso determinou que autoridades sejam investigadas por suspeita de genocídio.

pappa2200