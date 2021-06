Cardi B è incinta, aspetta il secondo figlio dal marito Offset

Cardi B aspetta il suo secondo figlio. La rapper americana ha annunciato di essere in dolce attesa in occasione dei BET Awards 2021, sulla passerella dei quali ha sfoggiato per la prima volta il pancione sfilando al fianco di Offset, già padre della prima figlia dell’artista, Kulture Kiari Cephus, nata nel 2018.

L’annuncio di Cardi B

Cardi B ha annunciato la sua gravidanza con un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Nello scatto posa esibendo il suo pancione ricoperto da quello che sembrerebbe essere un calco di gesso. Una foto scattata in occasione dei BET Awards 2021, invece, è stata condivisa da Offset, il rapper sposato in gran segreto nel settembre 2017, già padre della sua prima figlia. A giudicare dalle dimensioni del pancione, la gravidanza sarebbe già inoltrata. La coppia di rapper non ha ancora svelato il sesso del bambino che stanno aspettando.

Le voci sul divorzio smentite dalla nuova gravidanza

Meno di un anno fa, avevano cominciato a diffondersi in rete una serie di indiscrezioni a proposito dell’imminente divorzio tra Cardi B e Offset. Secondo la stampa americana, il rapper non sarebbe mai stato fedele alla moglie, spingendola a interrompere il loro legame. Una prima crisi c’è era già stata a dicembre 2018, a pochi mesi dalla nascita della loro prima figlia. Cardi B aveva annunciato la separazione dal marito che tuttavia era riuscito a riconquistarla nell’arco di un mese. A distanza di due anni le voci sul divorzio si sono riproposte ma in questo caso è bastato l’annuncio della gravidanza a sedare ogni pettegolezzo. Cardi B e Offset non hanno intenzione di separarsi. Al contrario, sono in procinto di allargare la famiglia e di dare un fratellino o una sorellina alla loro primogenita. Il nome del bambino in arrivo non è ancora stato svelato. È probabile che la neo mamma aggiornerà i suoi quasi 100 milioni di follower attraverso il suo profilo Instagram.