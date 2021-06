Cardi B incinta del secondo figlio: l’annuncio con il marito è stellare

Arriva l’annuncio e anche in modo stellare: Cardi B è incinta del suo secondo figlio insieme a Offset. Ebbene sì, i due rapper sono in dolce attesa dopo aver superato un periodo abbastanza buio della loro storia d’amore. Infatti, lo scorso anno, hanno vissuto dei momenti turbolenti, che si sono conclusi con la richiesta di divorzio. Ciò è accaduto dopo la nascita della loro prima figlia, Kulture. Fortunatamente i due neo genitori sono riusciti a superare le difficoltà e a ritrovare insieme la serenità.

Ed ecco che ora arriva l’annuncio sulla seconda gravidanza, sul palco dei BET Awards 2021! Cardi B decide di dare questa bellissima notizia ai fan di tutto il mondo nella serata di domenica. All’evento musicale sfoggia il suo bel pancione e si esibisce. Impossibile non notare il suo look. La rapper, infatti, indossa una tuta Dolce & Gabbana ricoperta di cristalli, che lascia la pancia ben in vista. Dunque, tutto progettato, la rapper voleva proprio dare questo annuncio sul palco dei BET.

Accompagnata da suo marito, la nota cantante 28enne annuncia di essere incinta. Poche ore dopo arriva anche la foto sui social. Cardi B e Offset tengono sempre vivo il mondo del gossip, con colpi di scena inaspettati. La loro turbolenta relazione è spesso protagonista dei titoli di giornali. Belcalis Marlenis Almánzar e Kiari Kendrell Cephus – questi i loro veri nomi – si sono sposati in segreto il 20 settembre 2017. Nel 2018 sono diventati genitori per la prima volta della piccola Kulture.

Durante un concerto, la stessa rapper aveva rivelato che presto si sarebbe separata da Offset. Le indiscrezioni segnalano che la rottura era stata causata dall’infedeltà di lui. Dopo aver presentato le carte del divorzio, ecco che sono tornati insieme.

Da allora, sembra che la loro storia d’amore sia serena. A dimostrarlo sono i post che su Instagram Cardi B dedica al marito. Per Offset questo sarà il suo quinto figlio. Il rapper ha altri tre bambini, avuti da una precedente relazione.

A giudicare dalle dimensioni del pancione messo in vista dalla stessa cantante, sembrerebbe che la gravidanza sia già inoltrata. Per ora non si conoscono ulteriori dettagli. Bisognerà attendere per scoprire il nome e il sesso del secondo figlio di Cardi B e Offset!