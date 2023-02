Carga com tubarões pescados para venda ilegal de carne e barbatana é apreendida no litoral de SC

Barco foi abordado após monitoramento feito pelo sistema na chegada da empresa em Itajaí. Animais encontrados em embarcação em Itajaí, no Litoral Norte

Ibama/Divulgação

Fiscais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) abordaram na noite de sábado (11) um barco pesqueiro que transportava toneladas de carne de tubarão. A carga seria distribuída para o Brasil e China, para consumo da carne e barbatanas, respectivamente.

Segundo o órgão, a empresa que executava o serviço não tinha autorização para este tipo de pesca e toda a carga foi apreendida na chegada da empresa, em Itajaí, no Litoral Norte. O g1 SC tenta contato com o estabelecimento nesta segunda-feira (13).

Conforme o Ibama, haviam outras espécies de animais no barco, mas a estimativa é que 70% da carga seja de tubarão. Nesta segunda, fiscais fazem a pesagem da carga para saber a quantidade exata de pescados ilegais, mas antecipou que passa 10 toneladas.

O barco tem liberação para pesca de linha, mas estava com espinhel, que atrai animais maiores, informou o Ibama. Dez pessoas foram encontradas dentro do barco apreendido. Após a pesagem, o instituto deve emitir uma multa por conta da pesca ilegal. Ninguém foi preso.

Segundo o Paulo Maués, agente ambiental do IBAMA, a carne dos tubarões ficaria no mercado nacional. Já as barbatanas seriam 100% exportada. Países como a China, por exemplo, utilizam a parte do animal na gastronomia.

Barbatanas de tubarão encontradas em SC

IBAMA/Divulgação

