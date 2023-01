Carga de 225 mil maços de cigarros contrabandeados é apreendida na Rodovia Assis Chateaubriand, em Parapuã

Polícia Militar Rodoviária localizou 450 caixas da mercadoria em compartimento traseiro de um caminhão, nesta quinta-feira (26). Motorista foi preso em flagrante por transportar 225 mil maços de cigarro sem documentação, em Parapuã (SP)

Polícia Rodoviária

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu um carregamento de 225 mil maços de cigarros, nesta quinta-feira (26). A carga estava dentro de em um caminhão semirreboque, que foi abordado no km 378 da Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Parapuã (SP). O motorista foi preso em flagrante.

Por volta das 20h30, a equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) abordou um veículo com placas de Maringá (PR), que tracionava dois semirreboques na rodovia.

Durante a vistoria no compartimento de carga, foram localizadas 450 caixas de cigarro sem documentos fiscais.

O condutor do veículo, morador de Sarandi (PR), disse aos policiais que receberia R$ 4 mil para transportar a mercadoria de Paranavaí (PR) até Campinas (SP).

A ocorrência foi apresentada na Delegacia da Polícia Federal de Marília (SP).

No total, foram contabilizados aproximadamente 225 mil maços de cigarros, distribuídos nas 450 caixas encontradas.

O motorista foi autuado em flagrante delito pelo crime de contrabando, porém foi arbitrada fiança de R$ 900, que foi paga. Ele responderá pelo crime em liberdade.

Motorista foi preso em flagrante por transportar 225 mil maços de cigarro sem documentação, em Parapuã (SP)

Polícia Rodoviária

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

Ufficio Stampa