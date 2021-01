Cari Bilancia fermatevi: non è il momento di investire. Per Ariete e Toro l’amore è fermo: ecco le stelle di Paolo Fox del 13 gennaio Ariete. Attenzione all’amore, soffocate le problematiche inutili, evitate di mettere troppa carne al fuoco soprattutto se in questo periodo avete avuto diversi scontri con il vostro partner. Nel lavoro c’è bisogno di chiarezza: cerca di capire chi davvero crede in te.Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook Toro. L’amore torna protagonista, diverse emozioni ti aspettano: attenzione però a tenere due piedi in una scarpa, la tua mente potrebbe risentirne. Per il lavoro ci sono buone notizie in arrivo, soprattutto per chi ha messo da poco in piedi un’attività. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook

Gemelli. Giornata positiva per quanto riguarda le relazioni sentimentali. Attenzione a lavoro, non mettere troppe cose sul fuoco: rimanda a lunedì tutte le decisioni importanti.

Cancro. In questi giorni sei facilmente irritabile, cerca di allontanare le persone negative. Per il lavoro è importante tenere duro: anche se è un periodo difficile e faticoso ci sono dei rinnovamenti in arrivo.

Leone. Non è facile capire cosa desideri, sei un po' indeciso in amore: ricordati di non rimandare a domani i discorsi che vuoi fare oggi. Per il lavoro non affrettarti, cerca di fare le cose con calma: attenzione alle dispute a lavoro, domani potresti avere l'occasione di dire tua.

Vergine. E' importante essere più disponibili in amore, specialmente in una giornata come questa che può regalarti positività. In lavoro sei protagonista, in questi giorni avrai voglia di agire e programmare cose nuove.

Bilancia. Se hai una relazione da diverso tempo che ora è in crisi cerca di stare attento soprattutto a questo periodo. Nel lavoro mancano un po' di certezze per il futuro, se hai un lavoro part-time potrebbero arrivare belle sorprese.

Scorpione. In amore se oggi devi parlare con una persona hai le stelle dalla tua parte. Per il lavoro progetti in vista: possibili collaborazioni in vista con altre persone.

Sagittario. Attenzione ai giorni che stanno per arrivare: potresti fare dei nuovi incontri. E' il momento giusto per agire sul lavoro: hai le stelle dalla tua parte, potrai ottenere qualcosa di interessante per il futuro.

Capricorno. Hai Venere e Marte dalla tua parte: si preannuncia un risveglio della sessualità. La tua situazione astrologica prevede delle novità: se stai aspettando delle risposte potrebbero arrivare.

Acquario. Hai il coraggio di dire quello che pensi: se delle cose sono cambiate entro domenica avrai trovato l'occasione di dirlo. Nel lavoro arrivano le soluzioni: un problema nato ultimamente potrebbe risolversi.

Pesci. Nel fine settimana potrai parlare d'amore: si prevedono giorni interessanti. Nel lavoro, dopo momenti difficili, sta arrivando una svolta positiva, tieniti pronto.

