caricatore-wireless-a-meno-di-12-euro-su-amazon!

Se siete alla ricerca di un caricatore wireless economico con cui caricare in casa (o in viaggio) il vostro nuovo smartphone di ultima generazione, potreste dare un’occhiata all’offerta del giorno presente su Amazon. Di fatto, il prodotto della Limxems si trova all’incredibile prezzo di soli 11,51 euro e vanta caratteristiche e funzionalità davvero uniche nel suo genere. Con uno sconto del 23% poi, l’articolo è da prendere al volo. In più, potrete usufruire della spedizione gratuita con Prime e della consegna rapida entro mercoledì o giovedì, a seconda del vostro domicilio.

Caricatore wireless Limxems: completo di tutto ad un prezzo super

In primo luogo, il prodotto di Limxems è un caricatore rapido capace di erogare 9V – 1.2A in uscita e in ingresso gode della carica a 5V-2A. La potenza massima in uscita di questo caricatore senza fili è di ben 10W, ossia due volte più veloce rispetto alle altre piattaforme di ricarica wireless standard da 5W che si trovano in commercio. In confezione troverete un cavo ausiliario con uscita USB. Vi consigliamo di dotarvi di un charger da muro potente per godere della miglior esperienza d’uso possibile.

Ovviamente, il gadget è sicuro e compatto: certificato CE, ROHS e FCC, il caricabatterie è leggerissimo (9,8 x 9,x9 cm) ed è spesso solo 6 mm. Ha la protezione di sicurezza multi-embedded che previene il surriscaldamento, la sovracorrente, la sovratensione, i cortocircuiti e i sovraccarichi, così da evitare danni durante la ricarica al device.

La compatibilità è pressoché totale con tutti i telefoni che sono abilitati alla ricarica wireless e non solo: anche le cuffie TWS come AirPods 2 o FreeBuds 3 possono usufruirne. La garanzia dichiarata dal costruttore è di ben 18 mesi dall’acquisto e il prodotto è spedito da Amazon. Per meno di 12€, questo è l’articolo da acquistare senza se e senza ma se si possiede un telefono di ultima generazione. Una volta provata la bontà infatti, non tornerete più alla ricarica cablata: scommettiamo?