Carla Fracci è in gravi condizioni di salute: cosa è successo all’étoile

Apprensione per le condizioni della ballerina considerata universalmente coma una delle più grandi del ‘900. Come sta

AGGIORNAMENTO:

Carla Fracci è morta all’età di 84 anni. La ballerina si è spenta nella mattinata di giovedì 27 maggio 2021. Aveva un tumore che l’aveva già colpita da tempo, ma aveva deciso si viverlo con coraggio e strettissimo riserbo.

_______

Cresce l’apprensione per Carla Fracci: è in condizioni gravi di salute. A riferirlo è Il Corriere della Sera. L’84enne, l’ètoile della Scala è una delle ballerine più importanti al mondo e, nella notte, è emersa questa triste notizia. Bocche serrate da parte dei familiari e dell’entourage. Nel momento in cui stiamo scrivendo non si hanno altre informazioni su cosa sia successo e su cosa abbia di preciso. Non sappiamo neanche se è in pericolo di vita oppure ricoverata in qualche clinica o in ospedale. Di origini umili, Carla Fracci ha studiato alla scuola di ballo del Teatro alla Scala con Vera Volkova diplomandosi nel 1954. Dopo due anni è diventata prima ballerina. Dal 1964, invece, è sposata con Beppe Menegatti dal quale ha avuto un figlio, Francesco. Il marito è un regista teatrale che nella sua vita ha collaborato con Luchino Visconti, come assistente alla regia, e ha collaborato in carriera anche con Eduardo De Filippo e con Vittorio De Sica.

Il figlio di Carla Fracci, Francesco Menegatti, ha deciso di intraprendere una carriera professionale differente da quella dei propri genitori. Ha deciso di dedicare la sua vita all’architettura laureandosi presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia e, in seguito, ha proseguito i propri studi con un Dottorato di Ricerca. Qualche giorno fa, nel contesto della riapertura del Teatro alla Scala dopo il primo lockdown, Rai5 ha pensato di trasmettere Giselle, il famoso balletto che la Fracci ha danzato nel teatro milanese per più di trent’anni. L’ètoile che tutto il mondo ci invidia ha portato questo grande classico scritto da Théophile Gautier e musicato da Adolphe-Charles Adam alla Scala in diverse occasioni dal 1958 al 1990.

Carla Fracci carriera e premi: i riconoscimenti da parte della Repubblica Italian

Nella sua lunga carriera ha danzato coi più illustri ballerini della storia: da Rudolf Nureyev a Vassiliev, da Baryshnikov a Bortoluzzi, da Murru a Bolle. Il prossimo 29 maggio doveva essere ospite al Teatro Oratorio S. Ambrogio di Varese per un incontro letterario legato al Premio Chiara. Il prossimo 26 agosto, invece, andrà in scena lo spettacolo ‘Carla Fracci Mon Amour’ a Cervia. Kledi Kadiu, volto storico di Amici e per tanti anni al fianco di Maria De Filippi professionalmente, farà un omaggio alla più importante ballerina classica italiana.

Tra i tanti premi e riconoscimenti, Carla Fracci ha ricevuto delle onorificenze nel corso della sua carriera. Nel 1983 è diventata Grande ufficiale dell’ordine al merito della Repubblica Italiana, nel 2000 ha conquistato la Medaglia d’oro ai benemeriti della cultura e dell’arte, nel 2003 è diventata Dama di gran croce dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana, mentre nel 2020 ha ricevuto il premio alla carriera da parte del Senato.