carla-fracci,-ecco-quando-saranno-trasmessi-i-funerali-su-rai-uno

Carla Fracci, i funerali della famosa ballerina italiana verranno trasmessi in diretta televisiva su Rai Uno dopo la sua triste scomparsa avvenuta giovedì scorso. Ci sarà anche uno speciale.

Carla Fracci è venuta a mancare giovedì 27 maggio all’età di 85 anni. È stata una delle migliori ballerine di sempre e del secondo scorso. Nel 1981 fu eletta dalla rivista New York Times come la migliore in assoluta di quell’anno. La sua morta è stata causata da un tumore, malattia con cui stava lottando già da molti anni e senza successo purtroppo.

Tutti Italia si è commossa per la perdita di una straordinaria artista che ha portato in alto il nome dell’Italia in tutto il mondo. Tanti sono stati i momenti di cordoglio e di ricordo per Carla Fracci. E nel giorno del suo funerale, quindi ultimo saluto, la Rai ha deciso di dedicarle ampio spazio, come è giusto che sia.

Inoltre, la Rai, prossimamente trasmetterà un film in prima visione proprio su Carla Fracci che verrà interpretata da Alessandra Mastronardi. Il tutto era stato già girato prima della morte della ballerina, quindi si tratta di un caso incredibile ma che sicuramente ci permetterà di ricordare ancora meglio Carla Fracci.

Carla Fracci, funerali in diretta tv, ecco l’orario e il canale.

Su Rai 1, andrà in onda nella giornata di oggi 29 maggio, una specie di maratona per ricordare Carla Fracci e per guardare in diretta i funerali. Si inizierà alle 14.45 con uno speciale TG1 che dalla Basilica di San Marco a Milano, mostrerà in diretta il funerale della ex ballerina. Presentano Stefania Battistini ed Elena Fusai.

Successivamente allo speciale TG1, ci sarà il programma Italia Sì, condotto da Marco Liorni, in cui si continuerà a parlare e a ricordare la famosa ballerina. Verranno sentite anche le parole del marito di Carla Fracci, Beppe Menegatti che, a quanto pare, non riuscirebbe ancora a darsi pace per la sua perdita improvvisa.

Oltre alle parole del marito di Carla Fracci, verranno anche ascoltati anche altri familiari, amici e conoscenti dell’ex ballerina milanese. Infine, ci sarà un’intervista ad Alessandro Banchero.