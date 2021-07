carla-fracci,-gli-ultimi-minuti-prima-di-morire:-il-marito-svela-dettagli-toccanti

Il regista teatrale Beppe Menegatti ha voluto ricordare la compianta moglie con parole davvero emozionate ed emozionanti.

La ballerina si è spenta all’età di 84 anni a Milano lo scorso 27 maggio 2021. Una tragica notizia che la lasciato sgomenti moltissimi fan della ballerina ma anche tutti gli appassionati di danza che negli anni hanno sempre seguito la sua impagabile professionalità.

In molti non erano a conoscenza delle condizioni di salute della danzatrice e proprio per questo motivo la sua dipartita è stata ancora più sofferta.

Il marito Beppe Menegatti, con cui Carla era insieme dal 1954, ha avuto occasione di ricordare la moglie in occasione del “Festival Internazionale della Danza 2021” che si è tenuto a Nepi dall’1 al 3 luglio.

Menegatti ricorda la moglie: “Io ho avuto una strada meravigliosa da percorrere con lei”

Il regista teatrale ha lasciato la vecchia fidanzata dopo averla conosciuta, un vero colpo di fulmine ricambiato e che ha portato al matrimonio nel 1964 e alla nascita del figlio Francesco.

L’uomo ha raccontato di esserle rimasto vicino sino alla fine, un amore così intenso da non temere la fine che è arrivata dopo tanti anni di unione nella vita privata e lavorativa.

“Le strade della fortuna sono infinite. E io ho avuto una strada meravigliosa da percorrere con questa donna straordinaria che era Carla. (…) E purtroppo se n’è andata un pochino in anticipo rispetto a quello che si poteva pensare. Si è verificato con una velocità straordinaria”.

Ha poi raccontato come la vicinanza del figlio le sia stata di grande aiuto nel momento più doloroso per tutti:

