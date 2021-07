carla-fracci,-ultimissimi-istanti-di-vita:-i-dettagli-inediti-rivelati-dal-marito

A poco più di un mese dalla sua scomparsa, il regista teatrale Beppe Menegatti ha avuto occasione di ricordare la moglie Carla Fracci in occasione del Festival Internazionale della Danza 2021.

All’evento, organizzato nella splendida cornice di Nepi dall’1 al 3 luglio, Menegatti ha dedicato alla compianta compagna parole cariche di pathos e di emozione. E non ce n’è da stupirsi, visto il tempo che i due hanno passato insieme. Beppe Menegatti e Carla Fracci si erano conosciuti nel 1954, per poi sposarsi nel 1964. Come raccontato in una vecchia intervista dalla stessa Fracci, per la ballerina che sarebbe presto diventata Étoile della Scala Menegatti lasciò la sua fidanzata del tempo. Un vero e proprio colpo di fulmine.

A suggellare il loro rapporto, nel 1969, la nascita dell’amatissimo figlio, Francesco. Ed è stato proprio fra le braccia di quest’ultimo, come rivelato dal marito, che Carla Fracci ha dato l’ultimo addio al mondo.

Ecco il toccante ricordo del marito di Carla Fracci:

Le strade della fortuna sono infinite. E io ho avuto una strada meravigliosa da percorrere con questa donna straordinaria che era Carla. Carla non era solo un simbolo della danza ma era una forza vera importante sempre a favore delle persone che hanno meno, che hanno bisogno. E purtroppo se n’è andata un pochino in anticipo rispetto a quello che si poteva pensare. Per tutti è stata una sorpresa, soprattutto per la famiglia, ma anche per tutto il mondo, per tutti i teatranti. Si è verificato con una velocità straordinaria. Devo dire una cosa, che è morta Carla dando dei grandi sospiri ed è morta perché ha riconosciuto di essere fra le braccia di suo figlio, Francesco. E quando ci ha lasciati, lei aveva questa presenza precisa di donna definitivamente irrisolta che lasciava la vita fra le braccia del figlio. Questo è stato un momento amarissimo e dolcissimo insieme, e che Dio li benedica.

Beppe Menegatti, profondamente commosso, ha poi concluso:

Ringrazio Nepi, il sindaco e gli organizzatori di questo festival per averci dato l’opportunità di sentirci appoggiati da così tanto affetto.

Carla Fracci: le cause del decesso

La ballerina si è spenta all’età di 84 anni a Milano il 27 maggio 2021. La notizia, piombata come un fulmine a ciel sereno sul mondo della danza, ha lasciato tutti senza parole proprio alla luce del fatto che nessuno era a conoscenza delle condizioni di salute della danzatrice.

La Fracci aveva in programma a fine maggio uno speciale evento, un incontro letterario legato al Premio Chiara che si sarebbe dovuto tenere in sua presenza presso il Teatro Oratorio S. Ambrogio di Varese. La sua ultima apparizione in pubblico invece risale al gennaio 2021, nella sua adorata Scala. Qui la ballerina aveva presenziato ad una masterclass con i protagonisti del balletto Giselle, il ruolo con cui è diventata celebre in tutto il mondo.

Carla Fracci è rimasta fino all’ultimo profondamente riservata riguardo alla sua vita privata, riuscendo a nascondere dai curiosi la sua malattia. Negli ultimi tempi, la Fracci aveva lottato contro un tumore maligno che non le ha purtroppo lasciato scampo.