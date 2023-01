carlinhos-maia-apresenta-show-de-humor-‘mas,-carlos!’-pela-primeira-vez-no-ap

Espetáculo será no dia 30 de setembro, no Teatro das Bacabeiras. Apresentação aposta na interação com o público para garantir risadas. Comediante Carlinhos Maia se apresentará pela primeira vez em Macapá no dia 2 de setembro

O alagoano Carlinhos Maia é um dos fenômenos das redes sociais, somando quase 10 milhões de seguidores no Instagram e Facebook. Conhecido pelos vídeos bem humorados, o artista estará no Amapá pela primeira vez no dia 30 de setembro, às 20h, no Teatro das Bacabeiras, no Centro de Macapá.

O show havia sido marcado para o dia 2 de setembro, mas, por problemas de saúde da mãe dele, o artista anunciou o adiamento da apresentação através das próprias redes sociais. A organização do evento informou que os ingressos comprados anteriormente serão válidos para a nova data. A devolução do ingresso também está sendo feita.

Maia se destacou na internet falando do seu dia a dia e assuntos cotidianos com irreverência, além de mostrar a convivência com os vizinhos na vila onde mora, na cidade de Penedo, em Alagoas.

No show “Mas, Carlos!”, que será apresentado na capital, o artista relata vários momentos de sua trajetória, até o sucesso com vídeos na web. Ele aposta na interação com o público para garantir risadas.

Outro característica do show é que Maia conta, de forma bem humorada, um pouco sobre a vida de “digital influencer”, que é uma espécie nova de celebridade.

Marlon Santos, produtor do espetáculo, comenta que Maia é, atualmente, um dos maiores fenômenos das redes sociais e que o novo show dele é um dos mais procurados do país.

“A motivação para trazer o Carlinhos [Maia] para Macapá é bem simples, ele está bombando nas redes sociais e todo mundo no país quer conhecer mais sobre ele, o que é justamente o que será apresentado no espetáculo”, falou.

Para garantir os ingressos antecipados, que custam de R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia).

Serviço

Espetáculo ‘Mas, Carlos!’

Data: 30 de setembro (domingo)

Local: Teatro das Bacabeiras

Hora: 20h

Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia)

Informações: (96) 98138-0887

