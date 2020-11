Carlo Conte, per il conduttore televisivo la sua situazione peggiora di ora in ora

arlo Conti è stato ricoverato nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Careggi a Firenze. La notizia, data da Repubblica, è stata confermata dalla Rai in una nota. Le condizioni di salute del conduttore di Rai 1 risultato positivo al Covid la scorsa settimana, sono peggiorate e, pertanto, “sono state giudicate non più compatibili con l’isolamento a casa“, come scrive il quotidiano. Nonostante Carlo Conti non sia grave, “nelle ultime ore i sintomi del virus hanno consigliato il ricovero in ospedale”. “Carlo Conti è da qualche giorno in cura all’ospedale Careggi di Firenze per essere seguito al meglio avendo i sintomi da contagio da Covid-19. Seguito da medici, si sta ristabilendo velocemente in attesa di tornare in tv”, precisano da Viale Mazzini.

A rassicurare tutti ci ha pensato lui stesso, sui social: “Tranquilli!!! Tutto sotto controllo, da qualche giorno sono in ospedale per essere curato meglio da questo Covid!!! Sto migliorando grazie alle cure di medici e infermieri!!! Torno prestoooo!“, ha scritto Conti in un post su Instagram, facendo poi il suo in bocca al lupo a Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme che stasera prenderanno il suo posto, con l’aiuto di Gabriele Cirilli, nella conduzione di Tale e Quale Show su Rai 1.

Venerdì scorso invece, Carlo Conti era ancora asintomatico e pertanto era riuscito a condurre lo show di Rai 1 in collegamento da casa sua, dove si trovava in isolamento: le sue condizioni sono peggiorate lo scorso weekend, tanto che è stato lui stesso martedì ad aggiornare i sui fan con un post su Instagram: “Ora i sintomi ci sono tutti (e anche troppi!). Ma tra tutte le medicine questo biglietto è la più potente“, aveva scritto pubblicando la foto di un biglietto lasciatogli dalla moglie Francesca e dal figlio Matteo per incoraggiarlo in questo momento difficile. Poi la rassicurazione da parte del suo ufficio stampa sul fatto che il suo fosse “soltanto il decorso di chi ha a che fare con un virus subdolo” e, ora, la notizia del ricovero in ospedale.