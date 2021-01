Carlo Conti, chi è la moglie e come si sono conosciuti? Ecco la splendida Francesca

Carlo Conti nel corso degli anni è sempre stato nel mirino dell’attenzione mediatica della cronaca rosa, ma l’unica donna ad averlo fatto innamorare davvero è stata Francesca Vaccaro con la quale si è unito in matrimonio non 2012. Ma come si sono conosciuti i due?

Nel corso della sua carriera Carlo Conti ha collezionato una lunga serie di successi che gli hanno permesso di essere uno dei conduttori più stimati del panorama televisivo italiano, ma nel frattempo per lui non sono mancati gli articoli di cronaca rosa al fianco di Francesca Vaccaro e non solo…

Non a caso, ecco che oggi il conduttore si trova protagonista del gossip italiano proprio per via dell’amore che l’ha sempre tenuto unito alla moglie. Dunque, dove si sono incontrati la prima volta molto tempo fa?

Carlo Conti e Francesca Vaccaro

La loro relazione d’amore è stata considerata tra le più belle del mondo dello spettacolo italiano. La coppia, nonostante le grandi difficoltà attraversate, ha trovato il modo di rincontrarsi ancora per poi giurarsi amore eterno. A ricordare i primi anni insieme è stato lo stesso Carlo Conti che Domenica In ha dichiarato: “Prima di conoscerla, ero malato di ‘Dongiovannite’. Quando l’ho conosciuta, l’insopprimibile desiderio di amare più donne possibile si è trasformato nell’aspirazione ad amarne una sola. Possibilmente per sempre”.

Carlo Conti, successivamente, ha continuato parlando poi del matrimonio con Francesca Vaccaro: “Il matrimonio è stata una conseguenza naturale. Al mattino, apro gli occhi, vedo Francesca e sono tanto felice. Le devo tutto”.

Il primo incontro…

Carlo Conti e Francesca Vaccaro sono insieme dai primi anni del 2000, e il loro amore ha dimostrato di essere davvero più forte di ogni cosa… resistendo a ogni crisi, per poi tornare a unirli ancora una volta dopo la relazione che il conduttore ha avuto per qualche tempo con Roberta Morise.

Come spiegato precedentemente, Carlo Conti e Francesca Vaccaro si sono uniti in matrimonio nel 2012 ma il loro primo incontro risale agli anni in cui il conduttore era al timone di Domenica In appunto nei primi anni di famiglia.

Carlo Conti e la moglie, dunque, si sono incontrate per la prima volta nei camerini del programma della domenica di Rai 1 dove Francesca Vaccaro lavorava come costumista e da quel momento in poi, in un modo o nell’altro, i due non sono più lasciati diventare poi una famiglia bellissima grazie all’arrivo del piccolo Matteo che ha riempito la loro vita di gioie e anche un nuovo amore.

