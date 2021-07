carlo-conti-diretto-su-alba-parietti,-“una-come-lei-…”

Manca ormai sempre meno all’inizio della nuova stagione di Tale e Quale Show, celebre programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti. La nuova edizione prenderà il via il prossimo 17 Settembre e nel cast saranno presenti tanti importanti personaggi dello spettacolo, tra questi anche la famosissima Alba Parietti. Proprio a proposito della celebre showgirl si è espresso il conduttore del programma il quale nel corso di una recente intervista rilasciata a Oggi ha rivelato di esserne rimasto particolarmente colpito. Ma esattamente, quali sono state le sue parole?

Carlo Conti colpito da Alba Parietti

Carlo Conti ormai da diversi anni conduce con grande successo Tale e Quale Show, amatissimo programma di Rai 1 al quale diversi personaggi dello spettacolo scelgono di partecipare ed imitare alcuni personaggi celebri legati al mondo della canzone. E lo fanno reinterpretando alcuni loro brani di successo dal vivo. In questi anni tanti personaggi si sono messi in gioco, e anche quest’anno sono molti i VIP che lo faranno. Tra questi anche la famosa showgirl, opinionista, ex attrice e conduttrice televisiva italiana Alba Parietti a proposito della quale Carlo Conti nel corso di un’intervista rilasciata a Oggi ha espresso delle belle parole. Il conduttore con molta sincerità ha rivelato di provare molta stima per la Parietti proprio perché ha accettato senza alcun timore di mettersi in gioco.

Le belle parole di Carlo Conti su Alba Parietti

“E’ bello che un’artista come le si metta in gioco, come hanno fatto in passato Fabrizio Frizzi, Amadeus, Luca Barbareschi, Tullio Solenghi, Serena Autieri e tanti altri…”, queste nello specifico le parole espresse da Carlo Conti nel corso dell’intervista concessa a Oggi. Anche la Parietti sembrerebbe essere molto contenta di partecipare a Tale e Quale Show. Il suo desiderio, così come riporta Oggi, sarebbe quello di poter imitare degli artisti uomini.

Il pensiero del presentatore

A proposito della trasmissione da lui condotta Carlo Conti ha voluto precisare “Tale e Quale è soprattutto un gioco, un divertimento…”. Nel corso dell’intervista non sono poi mancate le domande sulla sua carriera e sugli impegni futuri. Nello specifico alla domanda su cosa farà una volta finito Tale e Quale Show il conduttore ha risposto che vi sono tanti programmi in prima serata . Nello specifico queste le sue parole “Ci sono I Migliori anni, La Corrida, Top Dieci più due, tre idee nuove nel cassetto…Vedremo cosa deciderà il direttore di Rai1…”.