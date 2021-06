Carlo Conti, drastica decisione: è andata diversamente da quanto si era previsto

In una sua recente intervista, Carlo Conti ha raccontato della drastica decisione presa in passato: il retroscena è del tutto inedito.

Carlo Conti, drastica decisione: cos’è successo nel passato. Fonte Foto: screenshot video

È uno dei più grandi conduttori di sempre, Carlo Conti. Colonna portante di tantissimi programmi di successo, il simpaticissimo fiorentino decanta di un successo davvero impressionante. Che sia “Tale e Quale Show”, “I migliori anni” o tantissimi altri suo show più seguitissimi, il buon Conti ha incantato milioni e milioni di telespettatori nel corso della sua lunghissima carriera. Ecco. A tal proposito, sapete come è iniziata? Sappiamo benissimo che, ancora prima di iniziare di muovere i primi passi sul piccolo schermo, il simpaticissimo Carlo ha lavorato nel mondo delle radio. Sapete, però, cos’è accaduto?

Nel corso di una sua intervista a “Fq Magazine”, datata 2019, Carlo Conti ha parlato davvero di tutto. A partire dal rapporto con la sua splendida moglie fino alla sua carriera, il conduttore fiorentino si è raccontato senza troppi peli sulla lingua. Ed, in particolare, ha raccontato anche un inedito retroscena sull’inizio della sua carriera. Di che cosa parliamo? Vi diciamo noi ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo: si tratta di una drastica decisione!

Carlo Conti, drastica decisione: l’avreste mai immaginato?

Molto probabilmente, non tutti sono a conoscenza che la carriera di Carlo Conti è iniziato in modo completamente “anomalo”. Dapprima come conduttore radiofonico ed, in seguito, come colonna portante di diverse trasmissioni televisive, il buon Conti è diventato, in un vero e proprio batter baleno, la colonna portante del piccolo schermo. A questo punto, però, vi chiediamo: siete curiosi di sapere cosa faceva il simpaticissimo Carlo prima di intraprendere questa strada?

A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stato proprio il diretto interessato. In una sua intervista a “Fq Magazine”, Carlo Conti ha raccontato un inedito retroscena del suo passato. Da quanto si apprende, sembrerebbe che, inizialmente, il conduttore fiorentino fosse un impiegato di banca. E che, molto presto, abbia preso la decisione di inseguire la sua passione: la radio. Da lì, poi, da cosa nasce cosa!

Cosa ne dite voi? Avreste mai immaginato un retroscena del genere?