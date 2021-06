Carlo Conti e Paolo Bonolis umiliati da Pippo Baudo: cosa c’è di vero sotto

Lo sfogo del simbolo della nostra televisione non era giunto a caso. Perché le parole di Baudo su Paolo Bonolis e Carlo Conti sono importanti.

Il duro giudizio rilasciato dal decano della televisione italiana nei confronti di Paolo Bonolis aveva fatto molto discutere. L’85enne Baudo, un vero e proprio totem della nostra tv, si era lamentato su di un preciso aspetto.

Paolo Bonolis Foto screenshot

A suo dire Paolo Bonolis è un personaggio dotato di una preparazione e di una cultura che non è facile trovare in televisione.

Ma lui si presta a fare programmi volgari

E non è tutto. Il catanese ha rivolto un riferimento polemico anche a Carlo Conti. Coinvolgendo però anche in questo caso Bonolis.

Entrambi si sono ancorati alle stesse cose, senza rinnovarsi. Carlo da anni conduce “Tale e quale show”, Paolo invece si è ancorato al suo “Avanti un altro”.

“Troppo aspro”, ma c’è un motivo

A prima vista potrebbe trattarsi di opinioni severe, ma c’è chi giura che non sia così, e che Pippo Baudo abbia agito solamente per spronare i suoi due illustri e più giovani colleghi.

Ad affermarlo è Giancarlo De Andreis, penna del settimanale “DiPiù Tv”, dove cura una rivista incentrata sulle dinamiche televisive.

A suo dire, Pippo avrebbe detto ciò che ha detto al solo scopo di spingere Bonolis e Conti a migliorarsi. Ad ogni modo, se i loro programmi continuano ad occupare uno spazio importante sul piccolo schermo è perché funzionano e sono sempre molto seguiti.

Da parte di Carlo Conti non era giunta alcuna risposta, mentre Paolo Bonolis aveva replicato con classe e signorilità, accettando di buon grado le lamentele di Pippo. “Anche se con me è stato fin troppo aspro”.

Ma anche in questa circostanza, così come già avvenuto in altre occasioni in passato, Il 60enne romano ha fatto sfoggio di sagacia.