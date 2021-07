carlo-conti,-il-retroscena-mai-svelato-prima:-c’entra-la-sua-ex-fidanzata-del-liceo

Carlo Conti ha raccontato un retroscena mai rivelato prima: c’entra la sua ex fidanzata ai tempi del liceo, non immaginereste mai cosa successe!

Carlo Conti è senza dubbio uno dei conduttori italiani più celebri del piccolo schermo. Il presentatore fiorentino, classe 1961, è un volto storico della Rai: è stato anche direttore artistico del Festival di Sanremo per le edizioni 2015, 2016, e 2017 e dello Zecchino d’Oro, dal 2017. Carlo Conti vive a Firenze con la sua dolce metà, la costumista Francesca Vaccaro, e il figlio nato dalla loro unione, Matteo. Ma voi conoscete tutti i dettagli sul passato del celebre conduttore? Non immaginereste mai cosa ha raccontato, un episodio che ritorna ai tempi del liceo: è capitato poco prima dell’esame di maturità. Ecco le parole del conduttore.

Carlo Conti al settimanale Oggi ha raccontato un retroscena del passato: il conduttore ha parlato del suo esame di maturità e di un episodio che l’ha segnato. Il celebre volto televisivo è stato vittima di un incidente pochi giorni prima del temuto esame: il retroscena sul suo passato nessuno lo conosceva!

Erano i tempi del liceo e poco prima di fare l’esame di maturità fu vittima di un incidente. Carlo Conti al settimanale Oggi diverse settimane fa ha raccontato: “Ho fatto l’esame di maturità in barella, ingessato per una gamba rotta, una biondina mi aveva rotto la gamba, era la fidanzata di allora e mi è venuta addosso col motorino, poi non so se è stato questo ma sono stato promosso, forse mossi da compassione, con 60 sessantesimi, probabilmente per la gamba rotta ho ricevuto questo voto”.

