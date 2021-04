carlo-conti,-imbarazzo-da-serena-bortone:-la-battuta-sulle-sue-parti-intime

Carlo Conti inedito e ‘pepato’: il conduttore toscano ha seminato dello spassoso imbarazzo nello studio di Oggi è un altro giorno, talk di Rai Uno condotto da Serena Bortone. Intervenuto in collegamento nel corso della puntata in onda il 21 aprile, ha presentato la nuova edizione di Top Dieci (in partenza venerdì 23 aprile), sfoderando una battuta ‘off topic’ sulle sue grazie.

Durante la chiacchierata, sullo schermo, a un certo punto è apparsa una fotografia di Conti bambino. Lo scatto, in bianco e nero, ha mostrato Carlo da piccino, in mutande. Ed è qui che il conduttore si avventurato in una battuta simpatica e al ‘pepe’. “Notate il fisico. Ora però, insomma, c’è questa parte… questa parte, che ho con me dalla nascita. Non mi sembrava il caso di farla vedere così in evidenza, anche se mi fa fare bella figura, vista l’età”, ha commentato sorridendo il buon Carlo, riferendosi alle sue parti intime.

La padrona di casa Bortone, naturalmente, non ha potuto non notare la frase a doppio senso, ma ha provato a tirare diritta. Jessica Morlacchi, ospite fissa della trasmissione, invece, ha riso. “Silenzio Morlacchi”, l’ha ammonita simpaticamente la giornalista. Conti allora ha ‘calcato la mano’ sul fatto. “Cosa ridi, Morlacchi?”, ha incalzato. “Perché ci ho fatto caso anche io, in realtà”, la controbattuta della giovane. Gioco concluso? Manco per idea. Carlo ha voluto continuare il siparietto.

“Ci ha fatto caso. Con tutto quel ben di Dio, sei andata a guardare proprio lì?”, ha scherzato. La Bortone, imbarazzata e divertita allo stesso tempo, ha provato a uscire dall’impasse chiedendo all’ospite dove si trovasse quando è stata scattata la foto ‘smutandata’. “Serena, ti vedo poco serena. Dove eravamo? Qui sono a Castiglioncello, il mio luogo del cuore”, ha spiegato Carlo.

Fatto sta che ormai l’ilarità aveva preso il sopravvento in studio. Come uscirne? Ci ha pensato lo stesso Conti a ripristinare la calma: “Si può levare? Perché c’è ancora l’immagine. Si distrae la Morlacchi”.

Top Dieci, niente scontro con Amici di Maria De Filippi: Rai Uno alza bandiera bianca contro lo strapotere di Queen Mary al sabato sera

Tra pochi giorni decollerà la seconda stagione di Top Dieci su Rai Uno. Inizialmente il quiz show doveva incastonarsi in palinsesto nel sabato sera di Rai Uno. Visti gli ascolti monster di Amici di Maria De Filippi, la Rai ha optato per cambiare rotta, posizionando la trasmissione al venerdì. La rete ammiraglia del servizio pubblico continua a non trovare soluzioni per il sabato sera, feudo inespugnabile di Queen Mary per quel che concerne gli ascolti. C’è Posta Per Te, Tu Si Que Vales e Amici continuano a non avere rivali. Ne hanno ancor meno se la Rai alza bandiera bianca, non provando nemmeno a fare controprogrammazione.