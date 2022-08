carlo-conti,-importante-traguardo-di-nozze-e-non-solo:-grande-festa-con-vip

Dieci anni di matrimonio per la coppia e compleanno con party anni Settanta

E’ tempo di festeggiamenti per Carlo Conti e la moglie Francesca Vaccaro che nei da poco hanno festeggiato ben dieci anni di matrimonio. Dopo è stata la volta dei 50 anni di Francesca che Carlo ha festeggiato con un party anni Settanta. Due traguardi importanti per i quali la coppia, come racconta il settimanale Nuovo Tv, ha voluto accanto a sé gli amici più importanti. Per quanto riguarda il mondo dello spettacolo c’erano i tre migliori amici di sempre: Leonardo Pieraccioni, Giorgio Panariello e Marco Masini. Ad accompagnare i primi due, inoltre, le attuali compagne degli attori e comici: Teresa Magni, con Pieraccioni, e Claudia Capellini, con Panariello. Grande assente invece Antonella Clerici che, però, ha mandato i propri auguri e saluti dalla Normandia, località in cui attualmente si trova in vacanza con la figlia e il compagno Vittorio Garrone.

Carlo Conti e la dolce dedica per la moglie: “Per festeggiarti vorrei portarti sulla luna”

Nonostante i tanti anni insieme l’amore tra il conduttore di Rai1 e Francesca Vaccaro procede a gonfie vele. I due si amano come il primo giorno e Carlo non perde occasione per regalare attimi indimenticabili alla compagna. “Per festeggiarti vorrei portati sulla luna” avrebbe detto il conduttore alla moglie il giorno del suo compleanno. E pensare che Conti prima di incontrare Francesca a mettere su famiglia non ci pensava minimamente. Ma con lei tutto è stato diverso, tanto da portarlo a fare cose e passi mai messi in conto. La ciliegina sulla torta è arrivata poi nel 2014 con la nascita di loro figlio, il piccolo Matteo.

Il matrimonio con Francesca Vaccaro e lo zampino della collega di Rai1: il retroscena

La storia tra Carlo Conti e la moglie ha un retroscena degno dei migliori film. Infatti i due si erano conosciuti molto prima ma poi si erano persi di vista. Quando poi si sono rincontrati è stata Antonella Clerici a spingere l’amico e collega a compiere il grande passo. E così Carlo, che intanto ha preparato un grande colpo su Rai1, si è presentato da lei e le ha chiesto di sposarlo. Il conduttore aveva già intuito quanto grande potesse essere l’amore tra lui e Francesca.

