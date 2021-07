carlo-conti,-la-famiglia-si-allarga,-nuova-inquilina-in-casa:-“benvenuta-amore”

Il conduttore toscano ha fatto sapere ai suoi followers dell’arrivo di un altro componente della famiglia Conti.

Carlo Conti, presentatore tv (Instagram)

Carlo Conti è uno dei volti più amati del piccolo schermo. Tre volte al timone del Festival di Sanremo, ha diviso la sua carriera tra conduzione radiofonica e televisiva. Tanti i programmi in cui lo abbiamo visto. Possiamo citare, per esempio, Domenica in, Miss Italia nel mondo, I Raccomandati e il quiz dei pacchi Affari tuoi.

Ad oggi, quindi, si può dire che il suo curriculum vite in Rai è veramente incredibile. Un’altra trasmissione di grande successo capitanata da Conti è proprio Tale e quale show. E anche per quanto riguarda la prossima stagione, il presentatore toscano è ancora confermato.

Le nuove puntate, dunque, sono previste per il 17 settembre, sempre in prima serata. Secondo alcune indiscrezioni, pare, inoltre, che potrebbero presenziare Christian De Sica e Cristiano Malgioglio, ma ciò che è certo è che sicuramente tornerà il veterano Vincenzo Salemme, ci sarà l’attesa Alba Parietti, e come presidente di giuria ritroveremo la storica imitatrice Loretta Goggi.

Ma il toto nomi dei giudici è ancora piuttosto impreciso. Potrebbero, però, esserci Frank Matano, Orietta Berti, Angelo Pintus e Nek. Il cast, inoltre, sembra che sarà anche costituito da un paio di nomi provenienti dal Grande Fratello Vip come il secondo classificato Pier Paolo Petrelli e la finalista Stefania Orlando.

Ecco a cosa si riferisce il presentatore di Tale e Quale show

Carlo Conti, però, non ha soltanto nuovi progetti per quanto riguarda la sua professione. In realtà, pare proprio che ben presto ci sarà una bellissima novità all’interno della sua famiglia.

Gina, il cucciolo di Breton (Instagram)

Una sorpresa che il conduttore ha voluto riservare anche a tutti i suoi fans. Infatti, nel suo profilo Instagram, che vanta quasi 350 mila followers, Carlo ha postato una foto molto tenera.

Si tratta, per l’appunto, di un lieto arrivo in casa Conti. Per la precisione, è un dolcissimo cagnolino della razza Breton. Proprio ieri, quindi, Carlo ha scritto: “Vi presento il nuovo in casa Conti: Gina!!!”, corredando il post con una foto del cucciolo.

Per il momento, Gina ha già guadagnato 26 mila cuori e i commenti non si sono lasciati attendere. Tanti i vip che hanno risposto come, per esempio, Rudy Zerbi, la deejay Paoletta, Giovanni Ciacci e Vanessa Incontrada che ha scritto: “E due Gine siano la vostra e la mia”, riferendosi al suo cane che mostra spesso sui social.