carlo-conti,-orfano-da-bambino:-il-racconto-straziante

Il celebre conduttore di Rai uno si è aperto ad una confessione dolorosissima riguardo la morte di sua madre che l’ha reso orfano.

Carlo Conti lo vediamo sempre sorridente e allegro davanti le telecamere ma ha avuto anche lui momenti difficili durante la sua vita che ha affrontato con grande riservatezza.

Quando il presentatore aveva solo un anno e mezzo ‘il suo babbo‘ è venuto a mancare ed è cresciuto solamente con sua madre e i suoi nonni.

La sua amata mamma Lolette si chiamava così per un errore dell’anagrafe infatti il suo nome originario era Colette ossia la prima donna che si esibiva in un’operetta a teatro nel 1921.

La donna è scomparsa nel 2002 dopo una malattia che l’ha portata via in pochissimo tempo, era originaria di Firenze e il conduttore la ricorda come una grande donna che con forza d’animo l’ha cresciuto da solo.

Le parole di Carlo Conti

Alla domanda che cosa penserebbe la mamma nel vederlo lavorare in tv Carlo Conti ha risposto: “Saprebbe che non c’è differenza tra persona e personaggio. Non sono diverso da ciò che appaio in video, pregi e difetti compresi. Apprezzerebbe la tenacia e l’onestà con cui ho ottenuto ogni cosa nel lavoro: i valori che mi ha insegnato lei non li ho mai dimenticati. Certo, forse criticherebbe come sono vestito o l’abbronzatura“.

E parlando del Covid ha pensato ai suoi genitori: “Ho pensato che se questa cosa fosse successa 50 anni fa, mi sarei trovato in una situazione difficile: mia mamma era sola, perché mio babbo è morto quando avevo 18 mesi e vivevamo in un piccolo bilocale in affitto“.